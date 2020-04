Panel PC mit Intel Whiskey Lake-U Prozessor jetzt bei Bressner erhältlich

Bressner Technology, internationales Systemhaus und Hersteller industrieller IT- und Built-to-Order-Lösungen, gibt heute die Erweiterung des ?Toucan? Portfolios bekannt. Bressner ergänzt die lüfterlosen Panel PCs um ein leistungsfähigeres 21.5 Zoll ?Toucan Pro? mit eingebautem Intel? 8th Gen Whiskey Lake-U Prozessor. Die Rechenleistung des Panel PCs wird verbessert, die Zusammensetzung des Gehäuses optimiert und die Schnittstellen um HDMI und DVI-D erweitert. Eine magnetische Abdeckung schützt alle Anschlüsse vor äußeren Störfaktoren.

Kundenspezifische OEM-Designs

Bressner bietet Projektkunden die Möglichkeit individuelle OEM-Designs zu erstellen, die für verschiedene Automatisierungsprozesse geeignet sind. Zu den bewährten Einsatzgebieten der Multimedia-Plattform gehört Bedienung und Visualisierung, industrielle Automation sowie Maschinensteuerung. Aufgrund des 48 Millimeter flachen Aluminiumgehäuses und IP65-geschützten Front-Displays, lässt sich der ?Toucan Pro? als POS- beziehungsweise Kiosksystem für den Einzelhandel verwenden.

Lieferbar ab Mitte Q2 / 2020

Das Standardmodell wird mit Intel? Core? i5-8265U Prozessor, 8GB Arbeitsspeicher sowie 256GB M.2 NVMe PCIe SSD Speicher ausgeliefert. Optionale Prozessoren für den ?Toucan Pro? sind die Modelle Intel? Core? i7-8565U, i7-8665UE vPro, i5-8365UE vPro sowie i5-8145UE. Die Serienproduktion des Panel PCs startet Mitte des zweiten Quartals 2020. Bestellungen können somit bereits jetzt abgewickelt werden.

Als Systemhaus und Value-Added-Distributor für industrielle Hardwarelösungen, Komponenten, Zubehör und Built-to-Order Lösungen bietet BRESSNER ein umfangreiches Portfolio für unterschiedlichste Einsatzgebiete im industriellen Umfeld. Maßgeschneiderte Lösungen für Maschinenautomation, Logistik & Transport und Produktion gehören ebenso zum Leistungsspektrum des Unternehmens wie ein umfassender Service rund um Themen wie KI-Applikationen, Machine/Deep Learning, Netzwerke, Intelligent Retail, Kommunikation sowie Sicherheit.

Die Kernkompetenzen des erfolgreichen Systemintegrators bilden die Produktbereiche “Industrial und Embedded Computing”, “Rugged Tablets und Handhelds”, “Panel PC- und Display Solutions”, “Industrial Flash Storage”, “High Performance Computing”, “Connectivity und IoT Solutions”, “Medical Solutions” sowie “Telecom und Skype for Business Solutions”. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Deutschland. Die Muttergesellschaft One Stop Systems ist in den USA ansässig.