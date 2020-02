Papstar zeigt auf der Internorga 2020 zukunftsweisendes und preisgekröntes Einmalgeschirr

Pluspunkt für die Nachhaltigkeit

Papstar zeigt auf der Internorga 2020 zukunftsweisendes und preisgekröntes Einmalgeschirr

Halle B7 Stand 218

Kall. 5. Februar 2020. Mit dem Pure-Einmalgeschirr aus Agrarresten präsentiert Papstar auf der INTERNORGA in Hamburg eine zukunftsweisende Neuheit: Die Teller und Schalen aus dem neuen Pure-Sortiment bestehen zu 100 Prozent aus Agrarresten wie Reisstroh, Bananen- und Zuckerrohrstaudenblätter, die als Teil der Ernte anfallen. Darüber hinaus zeigt Papstar vom 13. bis zum 17. März 2020 am Messestand 218 in Halle B7 seine mit dem „Iconic Award 2020 Best of Best“ und „German Design Award“ ausgezeichnete neue Geschirrkollektion „Belle Vie – Ligne Carrée“ aus Zuckerrohr, sowie weitere Neuheiten aus seinem Sortiment an Einmalgeschirr, Service-Verpackungen sowie Table Top-Produkten.

Pluspunkt für Nachhaltigkeit: Das neue Pure-Einmalgeschirr von Papstar wird ausschließlich aus Pflanzenresten, die bei der landwirtschaftlichen Produktion anfallen, hergestellt. Durch die umweltschonende Verarbeitung der Pflanzenreste zu selbstbindenden Fasern wird Energie gespart und die Verunreinigung von Wasser durch Chemie vermieden. Das Einmalgeschirr ist vollständig biologisch abbaubar und kompostierbar, die Teller und Schalen sind auf ihre Lebensmitteltauglichkeit von unabhängigen Instituten getestet worden und in unterschiedlichen Größen und Formen erhältlich. „Mit unserm Pure-Geschirr aus Agrarresten präsentieren wir auf der Internorga 2020 eine zukunftsweisende Neuheit, die nicht nur ökologische Vorteile hat, sondern den Farmern in den Rohstoff-erzeugenden Ländern auch eine weitere Einnahmequelle bietet, die nachhaltige Landwirtschaft fördert und die Luftverschmutzung durch Verbrennen vermeidet“, sagt Wolfgang Küpper, Marketingleiter von Papstar. Bisher wurden die Pflanzenreste nicht weiterverwendet, sondern klimaschädlich verbrannt. Für das Pure-Einmalgeschirr werden die Pflanzenreste aus der landwirtschaftlichen Produktion in der Sonne getrocknet, gemahlen und dann zu einem Brei verarbeitet, der, ähnlich wie die Bagasse, in Formen gespritzt und getrocknet wird.

Preisgekrönt: Papstar Pure „Belle Vie – Ligne Carrée“

Auf der Internorga in Hamburg präsentiert Papstar zudem seine vom Rat für Formgebung mit dem „Iconic Award 2020 Best of Best“ und „German Design Award 2020“ ausgezeichnete neue Geschirrkollektion „Belle Vie – Ligne Carrée“. Das puristische Einmalgeschirr wird aus der Bagasse, die bei der Verarbeitung von Zuckerrohr entsteht, hergestellt und ist biologisch abbaubar sowie kompostierbar. Die Serie umfasst Schüsseln und Teller unterschiedlicher Größe, die sowohl als Set, als auch einzeln verwendet werden können. Das Einmalgeschirr ist haptisch hochwertig und optisch ansprechend – ideal für private Feste und gehobenes Catering.

Premium-Tischwäsche ROYAL Collection

Beim Sortiment „Gedeckter Tisch“ zeigt Papstar auf der Internorga neue Designs seiner Marke ROYAL Collection. Für die umfangreiche Auswahl aufeinander abgestimmter Servietten, Tischdecken, Tischsets und Tischläufer aus Tissue mit stoffähnlicher Struktur verwendet das Unternehmen nur Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Das Tissue der ROYAL Collection-Linie ist FSC®-zertifiziert und die Produkte tragen das Nordic Ecolabel „Svanen“, das skandinavische Öko-Siegel, das eine hohe Umweltverträglichkeit der gesamten Produktions- und Lieferkette garantiert.