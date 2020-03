Paradigmenwechsel KMU-Finanzierung: Kredite online vergleichen und Zinsen sparen!

Mit der fortschreitenden Digitalisierung in der KMU-Finanzierung sind kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Selbständige immer weniger auf die konventionellen Banken angewiesen, um ihren Kapitalbedarf zu decken.

FinTech führt zu Paradigmenwechsel in der KMU-Finanzierung!

In der Abkürzung FinTech verbergen sich die englischen Begriffe Financial Services und Technology. FinTech ist ein Sammelbegriff für alle auf Finanzen bezogene Technologien und Dienstleistungen, einschließlich deren Bereitstellung.

Was bei Konsumkrediten schon seit vielen Jahren zugunsten der Verbraucher stattgefunden hat, gilt nun auch zunehmend in der Finanzierung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Gewerbetreibende und Selbständige: Ein Paradigmenwechsel in der Firmenfinanzierung, weg vom Verkäufer- und hin zum Käufermarkt.

Früher bestimmten die Banken das Angebot: Das Firmenkunde ging zu seiner Hausbank, wo ihm der Bankangestellte ein Angebote vorlegte. Entweder der Kunde akzeptierte das Angebot, d.h. die Zinsen und Konditionen, oder er bekam kein Geld.

Heute werden ähnlich wie die Verbraucher bei Konsumkrediten die Firmenkunden von Finanzdienstleistern umworben. Vorausgesetzt, der Firmenkunde nutzt die neuen FinTech Portale.

FinTech Portale statt Bank!

FinTech-Portale im Web ersetzen zunehmend Finanzierungsanfragen über die Bank. Diese bieten eine Vielzahl von flexiblen und auf die individuellen Firmenbedürfnisse ausgerichteten Finanzangebote an. In den USA laufen bereits rund 80% der Unternehmensfinanzierungen an den konventionellen Banken vorbei. Auch in Deutschland ist die alternative Unternehmensfinanzierung durch FinTech-Portale und Online-Vermittler stark im Aufbruch.

Ein typisches Beispiel einer solchen Fin-Tech Anwendung ist COMPEON – ein Finanzportal für mittelständische Unternehmen, Kleinfirmen, Selbständige, Gewerbetreibende, Freiberufler, und Finanzberater. COMPEON ist eine banken-unabhängige und produkt-übergreifende Online-Plattform: Neben Firmenkrediten werden auch andere Finanzprodukte wie Leasing, Factoring, Mezzanine-Kapital, Einkaufs- und Projektfinanzierungen, Private Debt. oder für die Immobilienfinanzierung angeboten werden.

Mit COMPEON bestes Angebot von 220 Finanzierern und 1.700 Fördermitteln auswählen!

Eine typische Errungenschaft der FinTech-Branche ist das Finanzportal COMPEON, welches insbesondere KMU, Gewerbetreibenden und Selbständigen die Suche nach einer passenden Finanzierung vehement erleichtert.

Das FinTech Unternehmen COMPEON unterhält ein breites Netzwerk aus mehr als 220 etablierten Banken, Sparkassen und alternativen Finanzdienstleistern. Ebenso sind 1.700 Fördermittel des deutschen Staates und der Europäischen Union im Portal eingebunden.

Unternehmen können bei der Suche nach einer Finanzierung mit wenigen Klicks im COMPEON-Finanzportal ihre Anfrage einstellen. Jeder Antrag wird auf Förderfähigkeit überprüft: Es wird eruiert, ob eines oder mehrere der 1.700 staatlichen Fördermittel zur gewünschten Unternehmensfinanzierung beitragen können.

Das Finanzportal COMPEON ist ein produkt- und banken-unabhängiger Full-Service-Dienstleister für mittelständische Unternehmen in Deutschland. Neben Krediten, Darlehen und Leasing vermittelt COMPEON auch Factoring und alternative Finanzierungen wie Mezzanine-Kapital, Einkaufs- und Projektfinanzierungen oder Private Debt.

Kleine und mittlere Un­ter­neh­men (KMU) finden über COMPEON schnell und unbürokratisch passende, individuelle Angebote zur Unternehmensfinanzierung mit den bestmöglichen Konditionen in Bezug auf Zins, Laufzeit, Eigenmittel und Sicherheiten.

Schneller, volldigitalisierter Firmenkredit bei akuten Finanzierungslücken:

Bei Finanzierungsengpässen kommt es bei mittelständischen Unternehmen vor allem auf Geschwindigkeit an. Ein schneller Firmenkredit mit verbindlicher Zusage ist gefragt. Der von COMPEON neu angebotene Digitale Firmenkredit in Zusammenarbeit mit der solarisBank erfüllt sämtliche Bedingungen für eine kurzfristige, schnelle Kreditlösung zur Überwindung von finanziellen Engpässen.

Der digitale Firmenkredit ist ein 100% digitalisierter End-to-End-Prozess. Bis zur Vertragsunterzeichnung ist kein händischer Schritt mehr notwendig:

– Überbrückungskredit bis 100.000 Euro innerhalb 24 Stunden

– Überbrückungskredit bis 750.000 Euro innerhalb von 48 Stunden

COMPEON richtet sich an mittelständische Unternehmen, Gewerbetreibende und Selbständige, die nach einer geeigneten Finanzierung suchen. Typische Beispiele: Maschinen finanzieren, Fuhrpark erneuern, eine neue Immobilie anschaffen oder etwa Material für diverse Projekte vorfinanzieren.