Parallele Prozesse in Entwicklung und Konstruktion

Vom 02. bis 03. März 2021 findet die Intec/Z statt. Diesmal rein digital. Das Event, das ursprünglich auf dem Leipziger Messegelände gastierte, bietet als virtuelle Veranstaltung mit einem Online-Kongress zu aktuellen Branchenthemen, eine Expo mit interaktiven Produktpräsentationen und eine Networking-Plattform. DPS Software ist als Aussteller mit einem Fachvortrag zum Thema ?Parallele Prozesse in Entwicklung und Konstruktion? dabei. Die Teilnahme für Besucher an der Intec/Z ist kostenfrei.

Die digitale Transformation hält in vielen Branchen Einzug. Digitale Technologien, Megatrends und letztendlich auch die Pandemie, beschleunigten den Prozess der Digitalisierung enorm. Fertigende Unternehmen stehen vor den Herausforderungen über Gesamtprozesse nachzudenken und dabei neue Wege der Kommunikation und Kooperation zu gehen. Bei diesen Überlegungen spielen digitale Werkzeuge eine wesentliche Rolle.

Optimierungen betreffen vor allem die ablauforganisatorischen Aspekte eines Unternehmens. So sind im Produktentstehungsprozess optimal vernetzte digitale Werkzeuge ein wesentlicher Faktor, um heutigen Marktanforderungen gerecht zu werden. Produktinnovationen sind, ohne digitale Werkzeuge, bei immer kürzeren Entwicklungszeiten und bei gleichzeitigem Kostendruck, nicht oder nur sehr schwer umsetzbar.

Digitale Transformation: Was bedeutet dies für Konstruktion und Entwicklung?

Moderne Software Technologien decken die aufgeführten Anforderungen ab. Dabei geht es heutzutage nicht mehr um einzelne Softwarebausteine, sondern um ein breites Softwarespektrum, dass Prozessunterstützend den gesamten Produktentstehungsprozess digital optimiert. Entscheidend ist eine gesamtheitliche Betrachtungsweise des Prozesses.

?Digitalisierung bedeutet nicht, aus einem Papier ein PDF zu machen? so Ramon Kaesler, Consultat CAD bei DPS. Wie eine Zeitersparnis durch parallele Prozesse in Entwicklung & Konstruktion mit SOLIDWORKS aussehen kann, wird er in seinem Vortrag am 03. März um 11.00 Uhr erläutern. Der interessierte Zuhörer erfährt, wie Bi-Direktionale Anbindungen der verschiedenen Prozesse die Entwicklung & Konstruktion beschleunigen können. Durch die schnittstellenfreie Integration werden Anpassungen in jedem Schritt ersichtlich. Dadurch können die Prozesse parallel bearbeitet werden und Änderungen werden einfach übernommen. Am Beispiel von Konstruktion und Elektro-Konstruktion wird exemplarisch das Zusammenspiel gezeigt, welches sich auf den kompletten Prozess mit SOLIDWORKS übertragen lässt. Per Chat können Fragen an den Referenten gestellt werden.

DPS Fachvortrag auf der Intec/Z

Veranstaltungsort: Praxisforum Aussteller

Titel: „Zeitersparnis durch parallele Prozesse in Entwicklung & Konstruktion mit SOLIDWORKS

Referent: Ramon Kaesler, PreSales CAD Consultant

Am 03. März 2021, 11.00 Uhr

1997 gegründet, unterstützt DPS die komplette Wertschöpfungskette seiner Kunden. Von der Konstruktion, über die Berechnung und Fertigung bis hin zur Datenverwaltung und der Abbildung der damit verbundenen kaufmännischen Prozesse.

Das Software-, Beratungs- und Serviceangebot der DPS beruht auf den Produkten weltweit führender Softwareunternehmen: SOLIDWORKS von Dassault Systèmes, die CAM-Produkte von SolidCAM sowie SWOOD von EfiCAD. Mit der 3DEXPERIENCE Plattform von SOLIDWORKS bietet DPS zudem eine Cloud-Lösung, die höchste Flexibilität für zukünftige Entwicklungen bietet. Darüber hinaus werden eigene DPS Module und Applikationen vertrieben. Eine starke Kompetenz für ERP-Anbindungen rundet das Angebot von DPS ab.

Mit über 190 Mitarbeitern an 14 Standorten in unterstützt DPS über 7.000 Kunden – immer in dem Bestreben Mehrwerte wie Reduzierung der Kosten, Verkürzung der Markteinführungszeiten und Verbesserung der Produktqualität für seine Kunden zu erzielen.