Paris-Domains für alle, die mehr in Frankreich verkaufen wollen

Das Ziel der Paris-Domains ist, daß die Adressaten Pariser Produkte, Inhalte und Dienstleistungen mit Paris identifizieren.

Mit Paris-Domains kann sich die Wirtschaft der französischen Metropole besser im Internet darstellen. Jeder kann den Inhaber einer Paris-Domain sofort mit Paris in Zusammenhang bringen. Unzählige domains haben das Wort “Paris” als Bestandteil.

Die Darstellung mit der Paris-Domain ist in vielen Fällen für Firmen aus Paris attraktiver und kürzer-damit auch merkfähiger. Die Merkfähigkeit einer Domain ist beim Marketing von Internetseiten ein entscheidender Faktor.

Die Registrierung von Paris-Domains ist nicht auf Firmen aus Paris und Bewohner von Paris beschränkt: jeder kann unter .paris registrieren lassen.

Die neuen Top-Level-Domains mit (Bezug auf) Städtenamen wie Paris stärken die lokale und regionale Präsenz der Marken und Produkte eines Unternehmens. Firmen sollten erwägen solche Domains zu registrieren, wenn sie bedeutende Niederlassungen oder Handelsschwerpunkte an Orten haben, die jetzt als “City Domains” registrierbar sind. Metropolen wie Paris besitzen einen großen hohen Anteil am Wirtschaftsvolumen des jeweiligen Landes,

Bei stetig steigender Informationsmenge ist die lokale Präsenz im Internet von steigender Bedeutung.Der Verkauf der Produkte und Serviceleistungen findet zum großen Teil vor Ort statt. Suchmaschinen werden bei der Verarbeitung von Suchanfragen auch Ergebnisse mit lokalem Bezug auswerfen (vor allem auch, weil der Benutzer seine aktuellen Standortdaten über IP-Adressen und Cookies zur Verfügung stellt) und dabei mutmaßlich auch lokale und regionale Domains stärker berücksichtigen als nationale oder internationale. Die Betreiber einer Webseite können, beim Abrufen einer Webseite über eine City-Domain wie .Paris, die zurückgegeben Informationen mit Hinblick auf lokale Schwerpunkte sinnvoll strukturieren. (Kontaktdaten, Veranstaltungen mit lokalem/regionalem Bezug, Public Relations, usw.)

Suchmaschinen arbeiten beim Ranking mit Schlüsselwörter. Bisher waren die Schlüsselwörter nur links vom Punkt in der Domain. Mit der Einführung der neuen Domainendungen sind die Schlüsselwörte auch rechts vom Punkt. Das hat zur Folge: Bei Anfragen in Paris zu lokalen Themen werden gute Webseiten mit Paris-Domains in Suchmaschinen vor Webseiten mit anderen Domains liegen. Dies gibt Inhabern von Paris-Domains einen klaren Wettbewerbsvorteil.

Den Zusammenhang zwischen besserem Ranking und den Neuen Top Level Domains hat eine Studie von Searchmetrics für die Berlin-Domains erwiesen. Webseiten mit Berlin-Domains plazieren sich bei regionalen Suchanfragen in Google häufig besser als Webseiten unter den De-Domains und Com-Domains. Das Ergebnis der Studie von Searchmetrics läßt sich so zusammenfassen:

“Bei 42% der Suchanfragen ranken .berlin-Domains lokal besser.”

Die Studie von Total Websites in Houston zeigt, daß die Ergebnisse von Searchmetrics auf alle Neuen Top Level Domains verallgemeinerbar sind, also auch auf die Paris-DOmains: Sie stellte fest, daß Google die Domainendungen der Neuen Top Level Domains als Schlüsselelement für die Bewertung der Domain nimmt. Total Websites zieht als Fazit:

“Es ist klar, daß die neuen Top Level Domains das Ranking in Suchmaschinen verbessern.”

Eine zweite Voraussetzung für ein gutes Ranking der Neuen Top Level Domains ist eine gute Webseite.

Was sind die Zielgruppen der Paris-Domains?

1. Unternehmen aus Paris, die “Made in Paris” intuitiv vermitteln

wollen

2. Behörden aus Paris, die eine kurze Internet-Adresse wünschen

3. Firmen mit einem Schwerpunkt in Paris, sei es eine Niederlassungoder ein großer Marktanteil

4. Privatpersonen aus Paris, die stolz

auf ihre Stadt sind und das auch ihre Umwelt wissen lassen wollen

5. Tourismus-Unternehmen, die Paris als Angebot im Programm haben

Bei stetig steigender Informationsmenge ist die lokale Präsenz im Internet von steigender Bedeutung. Der Verkauf der Produkte und Serviceleistungen findet zum großen Teil vor Ort statt.

Wer als Firma in Paris tätig ist, sollte das zeigen, weil viele Käufer –buy local– praktizieren und weil bei lokalen Suchanfragen in Google und anderen Suchmaschinen über Themen aus Paris eine Webseite mit .Paris vor .fr oder .com liegen wird, falls die Webseite guten Inhalt bietet.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/Paris-domains.html

