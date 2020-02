Paritätischer Wohlfahrtsverband und SVA schließen Kooperationsvertrag

Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband Gesamtverband e. V. und die SVA System Vertrieb Alexander GmbH haben eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, welche die verstärkte Fokussierung der SVA auf den Bereich Kirche/Wohlfahrt für die Mitglieder des Paritätischen Gesamtverbandes mit eigener IT hinsichtlich Beratung und Unterstützung adressiert, ebenso aber auch die Beschaffung von Hardware und Software unterstützt.

Karsten Härle, Leiter Einkauf des Paritätischen Gesamtverbandes, meint dazu: ?Wir freuen uns mit der SVA einen renommierten und leistungsfähigen IT-Partner für den Paritätischen Gesamtverband und seine Mitglieder gewonnen zu haben. Das familiengeführte Unternehmen verfügt über ein langjähriges und breites Erfahrungsspektrum in der IT-Branche und ist mit 19 Standorten in ganz Deutschland regional aufgestellt, wodurch die Nähe zu unseren bundesweiten Mitgliedern gewährleistet ist.” Jörg Prings, Leiter der Geschäftsfeldentwicklung Öffentlicher Dienst bei SVA, betont: ?Wir sind stolz auf das Vertrauen, welches der Paritätische Gesamtverband in unser Haus und unser Engagement im Bereich Kirche/Wohlfahrt mit der Kooperationsvereinbarung gesetzt hat. Unser Beratungs-Lösungsportfolio adressiert dabei viele Aufgabenstellungen der IT bei den Mitgliedern des Verbandes.”

Die SVA System Vertrieb Alexander GmbH ist einer der führenden deutschen System-Integratoren. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wiesbaden wurde 1997 gegründet und beschäftigt heute mehr als 1.300 Mitarbeiter an 19 Standorten in Deutschland.

Das unternehmerische Ziel der SVA ist es, hochwertige IT-Produkte der jeweiligen Hersteller mit dem Projekt-Know-how und der Flexibilität von SVA zu verknüpfen, um so optimale Lösungen für die Kunden zu erzielen. Branchenunabhängige Kernthemen des Unternehmens sind Datacenter-Infrastruktur – wie Speicher-, Server- und Netzwerk-Lösungen sowie Virtualisierungs-Technologien – und auch Business Continuity, IT Service Management und SAP. Darüberhinaus bietet SVA Unterstützung im Betrieb der Infrastruktur durch Operational Services mit System Engineers schon ab First Level und Service “Made in Germany”.

SVA-Experten verknüpfen mehr als zwanzig Jahre an IT-Infrastruktur-Erfahrung mit Know-how für moderne Anforderungen wie RZ-Security, Big Data Analytics & IoT, Arbeitsplatz der Zukunft, Cloud und Agile IT & Software Development.

Das zertifizierte Solution Center der SVA in Wiesbaden bietet SVA-Experten und Kunden umfassende Demonstrations-, Entwicklungs- und Schulungsszenarien mit allen aktuellen Hardware- und Software-Lösungen der Hersteller. SVA hat die wichtigsten Zertifizierungsstufen u. a. bei folgenden Herstellern erreicht: IBM, Hitachi Vantara, NetApp, VMware, Citrix, Cisco, Dell EMC, Microsoft, HPE, Fujitsu, Lenovo und Nutanix.