ParkHere talks: to MOBIKO

ParkHere hat sich zu einem spannenden Online-Interview mit Nicola Büsse (Mitgründerin & Head of Sales bei MOBIKO) verabredet und nachgefragt, was hinter der Idee des Startups steckt und warum das Konzept eines Mobilitätsbudgets in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen wird.

Im Werben um junge Fachkräfte in Großstädten bietet der Dienstwagen als Mitarbeiter- Benefit oft keinen Anreiz mehr. Besonders im Zuge eines erwachenden Umweltbewusstseins und eines in die Mode gekommenen nachhaltigeren Lebensstils, die ein Überdenken des Lebenswandels vor allem in den jungen Generationen hervorrufen, ist ein nachhaltiges Mobilitätskonzept in einem Unternehmen deutlich ansprechender. Eine mögliche Alternative sind sogenannte Mobilitätsbudgets, bei denen Mitarbeiter einen monatlichen Betrag erhalten, den sie zur freien Verfügung haben ? etwa für Bahntickets, Carsharing-Dienste, E-Scooter und vieles mehr.

Das Münchner Startup MOBIKO (kurz für ?Mobilitätskontingent?) will dieses Konzept vorantreiben. Mit seiner Geschäftsidee eines digitalen Mobilitätsbudgets verspricht es die Abwicklung für Unternehmen und Mitarbeiter zu vereinfachen und ein nachhaltiges Mobilitätsverhalten bei Mitarbeitern zu incentivieren.?

Die Bereitstellung eines solchen Budgets könnte eine Alternative zum klassischen Jobticket bieten und zu einer Verkleinerung der großen und teuren Dienstwagenkontingente führen.

Das gesamte Interview ist auf der ParkHere Homepage veröffentlicht:?https://park-here.eu/park-here-talks-to-mobiko/

ParkHere ist ein Technologieunternehmen, das sich auf Parkraum-Lösungen spezialisiert hat. Bestehend aus IoT Hard- und Software Produkten bietet ParkHere Unternehmen, Immobilien- und Parkraumbetreibern einzigartige Lösungen, für eine effiziente und nachhaltige Mobilität. Unternehmen wie Telefónica, BMW oder Giesecke+Devrient vertrauen bereits auf die individuell konfigurierbare Komplettlösung und das Expertenwissen von ParkHere.