Partei „dieBasis“ – Stadtverband Düsseldorf gegründet

Die Basisdemokratische Partei Deutschland, kurz „dieBasis“, hat zum Jahreswechsel ihren ersten Stadtverband in Nordrhein-Westfalen gegründet. Drei Monate nach der Gründung des Landesverbandes dieBasis NRW, riefen am 30. Dezember 2020 die Mitglieder in der Landeshauptstadt Düsseldorf den ersten Stadtverband der neuen Partei in NRW ins Leben.

Der Stadtverband Düsseldorf soll auf lokaler Ebene den Wahlkampf in Richtung der Bundestagswahl vorbereiten.

Mit dem Stadtverband ist ein weiterer wichtiger Schritt in der lokalen Konsolidierung der Basisdemokratie getan. Wichtig sind den 12 Gründungsmitgliedern die Kernpunkte der Partei mit ihren vier Säulen ?Freiheit, ?Machtbegrenzung, ?Achtsamkeit und ?Schwarmintelligenz.

Die Vorstandsmitglieder sind sich einig, dass das Ziel für eine echte Demokratie von der Basis aus, das heißt dem Bürger, zu arbeiten und bei allen innen- und außerparteilichen Herausforderungen immer im Vordergrund stehen wird.

Das Ziel der Partei dieBasis ist es, den Bürgern umfassend Gehör zu verschaffen, die Freiheits- und Grundrechte zu sichern sowie politische Eigenverantwortung durch modernen Konsens in allen Entscheidungsprozessen mittels Abstimmung von aktiven und passiven Mitgliedern zu ermöglichen. Dazu will der Stadtverband Düsseldorf im Wahljahr 2021 für neue Ideen und Formen der Bürgerbeteiligung werben: Das sogenannte systemische Konsensieren, bei dem nicht mit Ja oder Nein, sondern auf einer Skala von 1 bis 10 gestimmt wird, ist eines der Abstimmungstools, das die Partei nutzt. Durch diese basisdemokratische Erneuerung in der Politlandschaft wird ein politischer Wandel hin zu einer von den Bürgern bestimmten Demokratie in Gang gesetzt.

Es liegt ein aufregendes Wahljahr vor uns. Die Mitglieder des Stadtverbandes dieBasis Düsseldorf freuen sich auf die gemeinsame politische Arbeit und natürlich über viele neue Parteimitglieder. Die treibende Kraft ist die Erkenntnis, dass die Menschen viel stärker einbezogen werden müssen und die vor allen in politischen Entscheidungen, die uns alle betreffen. Denn 2020 wurde vieles über die Köpfe der Bürger hinweg entschieden.

Dieses will dieBasis mit Achtsamkeit für alle Menschen in der politischen Zukunft ändern.

Weitere Informationen über die in der Politik bisher teilweise einmaligen Ansätze stellt dieBasis auf Ihrer Webseite www.diebasis-partei.de zur Verfügung und lädt alle Bürger zur Mitgestaltung ein.