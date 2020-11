PartnerLIFT Open Air Road Show 2020 – Glück gehabt mit dem Timing…

?Es hat gerade so gepasst mit dem schönen Spätsommerwetter und den zeitweise niedrigen Coronazahlen? resümiert der PartnerLIFT Geschäftsführer Kai Schliephake zum Abschluss der PartnerLIFT-Open Air Road Show 2020. ?Das Format haben wir aus den Wünschen der PartnerLIFTer und unserer Lieferanten entwickelt. Die Mitglieder wollten sich einfach mal wieder in geselliger Runde zum Gedankenaustausch treffen und die Lieferanten hatten in diesem Jahr kaum Möglichkeiten, ihre neuen Maschinen zeigen.? Daraus wurde ein Konzept: An fünf ??PartnerLIFT- Standorten wurden jeweils zwei gelistete Lieferanten eingeladen, um ihre Neuheiten 2020 ausführlich vorzustellen. In zwei Kleingruppen wurden die Maschinen vorgestellt und konnten auch ausführlich getestet werden. Nach gut einer Stunde wurden die Gruppen getauscht, so dass genügend Zeit blieb, die Neuheiten auch praktisch zu erfahren. ?In der Regel waren wir fast 3 Stunden an den Maschinen. So ausführlich erfolgt noch nicht einmal auf Messen eine Maschinenneuvorstellung?, so Kai Schliephake weiter.

Im Anschluss an die Maschinenvorstellung wurde im Corona-Modus gegrillt:? anstelle von Besteck wurde das Grillgut in ein Brötchen gezwickt und die Getränke gab es aus der Flasche. Selbstredend unter Beachtung der AHA-Regeln und ? da der Wettergott ein Einsehen hatte ? liefen alle Veranstaltungen im Freien ab. So war die PartnerLIFT-Open Air Road Show 2020 für alle Teilnehmer eine gelungene Veranstaltung, die spät abends z.B. mit dem Aufstellen einer Feuerschale noch gemütlich ausklang.

Wir hoffen alle, dass wir in 2021 wieder die Möglichkeit haben, uns in größerer Runde zu treffen. ??Aber wenn alle Stricke reißen, gibt es vielleicht im Frühjahr 2021 eine Neuauflage der ?PartnerLIFT Open Air Road Show?. Wir lassen uns vom Virus nicht unterkriegen?.

Nähere Informationen finden Sie bei PartnerLIFT – Vermietung europaweit!

Tel: 04791 82 040 – 10

Web: www.partnerlift.com

Die PartnerLIFT-Kooperationsgemeinschaft ist ein Netzwerk selbständiger Vermieter mit Standorten in ganz Deutschland und einigen europäischen Ländern. Wir sind Ihr zuverlässiger Partner in der Vermietung von Arbeitsbühnen, Baumaschinen, Kranen und Staplern. Mit einem bundesweiten Netzwerk von über 150 Standorten gehört PartnerLIFT zu den größten Vermietern in Deutschland. Der über 15.000 Geräte umfassende Mietgerätepool steht Ihnen rund um die Uhr in der Online-Vermietung zur Verfügung. Unsere regionalen Partner unterstützen Sie vor Ort mit dem gewohnten PartnerLIFT-Service.

