Partnerschaft verschafft Start-up aus Zug Zugang zu 4,5 Millionen potenziellen Neukunden

Im Rahmen einer Exklusivvereinbarung haben der letztjährige Gewinner des Global Startup InsurTech Award Europe kasko2go und die Fairfax-Tochter Universalna ein hochmodernes Versicherungsangebot auf höchstem Niveau entwickelt, das voraussichtlich an 4,5 Millionen Fahrer (Universalna-Versicherungsnehmern) in der Ukraine ab sofort angeboten wird. Der revolutionäre Ansatz von kasko2go sorgte im Frühjahr 2019 für Aufsehen auf dem Schweizer Versicherungsmarkt: mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Telematikdaten sorgt das Start-up für mehr Gerechtigkeit, senkt überhöhte Prämien und fördert gleichzeitig eine sichere Fahrkultur in der Gesellschaft.

Universalna, die sich im Besitz der LLC FFH Ukraine Holdings (Fairfax, Kanada, Toronto) befindet, hält 70% und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (“EBRD”, Grossbritannien, London) 30% der Anteile an der FFH Ukraine Holdings.

Universalna ist einer der führenden Nichtlebensversicherer der Ukraine.

Hauptziel des neuen Telematik gestützten Autoversicherungsprodukts (PAYD und PHYD) ist es, das Portfolio sicherer Fahrer zu vergrössern und die Sicherheit im Strassenverkehr zu fördern.?

Genadi Man, CEO von kasko2go, freut sich über die bevorstehende Zusammenarbeit: ?Die Kooperation mit der Fairfax Group ist eine perfekte Gelegenheit, in einem spannenden Markt zu wachsen und den Autolenkern Zugang zu einer fairen Tarifgestaltung zu ermöglichen. Es erfüllt mich mit Stolz, dass wir einen solchen wichtigen Marktplayer wie die Multi-Milliarden-Holding Fairfax Group, die in weltweitem Besitz von 25 Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften und -gruppen ist, als Partner gewinnen konnten.?

Kasko2go entwickelte eine Autoversicherungs-App, welche mit Hilfe Künstlicher Intelligenz und mobiler Telematik-Technologie eine Risikobewertung des eigenen Fahrverhaltens durchführt und dadurch eine individuelle Versicherungsprämie berechnet. Das disruptive Modell belohnt Wenigfahrer und Kunden, die sich rücksichtsvoll und sicher auf den Strassen bewegen, mit attraktiven Prämien. Die App von kasko2go wurde 2019 mehrfach preisgekrönt. Über 300 Schweizer Broker haben im Rahmen der IGB2B Award-Verleihung kasko2go in der Kategorie ?Grosse Unternehmen? für besonders innovative digitale Lösungen als Sieger auserkoren. Zusätzlich konnte kasko2go den Global Startup InsurTech Award Europe vom internationalen Veranstalter Digital Insurer LIVEFEST entgegennehmen.

Über die Fairfax-Gruppe

Die kanadische Multi-Milliarden-Holding Fairfax Financial Holdings Limited hält derzeit über ihre Tochtergesellschaften Universalna PrJSC, ARX, ARX Life und Colonnade Ukraine einen zweistelligen Prozentsatz des ukrainischen Versicherungsmarktes. Die Gruppe besitzt weltweit 25 Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften und -gruppen.

kasko2go ist ein innovativer Anbieter von Versicherungslösungen, der die sichere Fahrkultur in der Gesellschaft fördern will. Dank eigens entwickelten AI- und Telematik-Big-Data-Beurteilungen mit Pay-As-You-Drive- und Pay-How-You-Drive-Modellen senkt kasko2go die Versicherungsprämien um bis zu 50 Prozent. Seit April 2019 bietet kasko2go in der Schweiz zusammen mit dem Versicherungspartner Dextra eine revolutionäre Autoversicherungs-App an, welche die Prämie nach dem persönlichen Fahrverhalten berechnet. Das in Zug ansässige Unternehmen wurde 2017 gegrün-det und beschäftigt ??. 35 Mitarbeitende innerhalb der Gruppe – darunter viele Ingenieure, Wissenschaftler und Versi-cherungsspezialisten. www.kasko2go.com