Passend für jeden Bedarf: moderne Zeiterfassungssysteme

Gehörten früher die Stempeluhr sowie der klassische Nine-to-Five-Job zum Alltag in den meisten Unternehmen, hat sich die Arbeitswelt inzwischen nachhaltig verändert. Gefragt sind flexible Arbeitszeitmodelle und digitale Lösungen für die Zeiterfassung. Das Ziel: Abläufe im Unternehmen beschleunigen, bei Bedarf durch mobile Anwendungen dezentralisieren und Mitarbeiter mit Hilfe von definierten Workflows entlasten.Moderne Zeiterfassungssoftware wie prime WebTime, ergänzt durch bedienerfreundliche Zeiterfassungsterminals, bieten branchenübergreifend individualisierbare und EuGH-konforme Möglichkeiten, um Arbeitszeiten exakt zu erfassen, bei Bedarf projektbezogen zuzuordnen und Urlaubstage und Fehlzeiten jederzeit im Blick zu behalten. Skalierbare, moderne Zeiterfassungssysteme von primion eignen sich sowohl für die Arbeitszeiterfassung als auch für die Schicht- und Personaleinsatzplanung und sind dank mobiler Anwendungen ortsunabhängig einsetzbar.Clever kombiniert: starke Hardware und funktionale SoftwareBesonders in mittelständischen und großen Unternehmen sowie in Betrieben mit Schichtarbeit, müssen häufig verschiedenste Arbeitszeitmodelle unter einen Hut gebracht werden. Die primion-Zeiterfassungsterminals, und die kompatible Software prime WebTime bieten eine zeit- und kostensparende Lösung. Das Prinzip ist ebenso einfach anwendbar wie effektiv: Mittels Chip, Ausweiskarte oder per Fingerabdruck bucht der Mitarbeiter am Zeiterfassungsterminal den Beginn seiner Arbeitszeit; prime WebTime verbucht als Software im Hintergrund sämtliche Informationen und ordnet diese entsprechend zu. An- und Abwesenheiten werden erfasst, die tatsächlich geleistete Arbeitszeit wird bewertet und alle für die Abrechnung benötigten Daten werden an die Personalabteilung übermittelt. Sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber können die entsprechenden Konten jederzeit abfragen und so unter anderem einen Überblick über verbleibende Urlaubstage oder Fehlzeiten erhalten. Gleichzeitig lassen sich mit Hilfe definierter Workflows Urlaubsanträge online oder stationär am Terminal stellen – die Personalabteilung wird hinsichtlich Routineanfragen entlastet.Auch die mobile Arbeitszeiterfassung wird durch prime WebTime ideal unterstützt. So können Mitarbeiter, welche im Home-Office oder im Außendienst tätig sind, ihre Buchungen über die Zeiterfassungs-App prime Mobile oder online am Laptop ortsunabhängig erfassen. Mit nur einer Software werden auf diese Weise verschiedene Arbeitszeitmodelle innerhalb eines Unternehmens problemlos organisiert.Modern und nutzerfreundlich: Zeiterfassungsterminals von primionAls stationäre Hardware für alle Mitarbeiter müssen Zeiterfassungsterminals einfach bedienbar sein, sämtliche Informationen benutzerfreundlich darstellen und sich gleichzeitig gut in die Unternehmensumgebung einfügen. Die Advanced Data Terminals (ADT) von primion zeichnen sich durch ein schlichtes, elegantes Design aus. Besonders in Eingangsbereichen verstärken sie dank ihrer Optik einen professionellen Unternehmensauftritt. Die Zeiterfassungsterminals verfügen über ein großes Display, dessen Glasfront individuell justiert werden kann, um beispielsweise störende Lichtreflexe abzuwenden. Mit dem ADT 1120 hat primion darüber hinaus ein barrierefreies Zeiterfassungsterminal entwickelt. Dank inversem Display mit schwarzem Text auf weißem Hintergrund sowie einer transparenten Braille-Folie und einem Sprachmodul für die auditive Unterstützung, kann das Terminal auch von blinden oder sehbehinderten Mitarbeitern genutzt werden.Ausgestattet mit modernster RFID-Technologie, erfolgt das Leseverfahren an den primion-Terminals kontaktlos durch Transponder in Form von Ausweiskarte oder Schlüsselanhänger-Chip. Für Unternehmen mit besonderen Sicherheitsanforderungen wie Bankhäuser, Forschungslabore oder militärische Einrichtungen sind biometrische Erfassungsmöglichkeiten durch Fingerabdruck oder Handvenen-Scan verfügbar.Individuell gelöst: Flexible Zeiterfassungssysteme für jeden BedarfUnternehmen, die von analogen Zeiterfassungsmethoden auf digitale Zeiterfassungssysteme umstellen möchten, sollten vorab eine entsprechende Checkliste erstellen und wesentliche Fragen beantworten: Was wird konkret benötigt? Sollen ausschließlich Arbeitszeiten erfasst werden oder soll das Zeiterfassungssystem gleichzeitig für die Personaleinsatzplanung und die Projektabrechnung genutzt werden? Gut beraten sind Betriebe, wenn sie auf skalierbare Systeme setzen. So bieten die primion-Zeiterfassungssoftware sowie die Hardware den klaren Vorteil, dass sie mit wachsendem Bedarf entsprechend ausgebaut werden können und sich problemlos in eine bestehende IT-Umgebung integrieren lassen. Zudem können sie dank umfangreicher Schnittstellen an weitere Gewerke, wie beispielsweise die Zutrittskontrolle, angeschlossen werden.Hinsichtlich der Arbeitszeiterfassung wird vor allem eines klar: So unterschiedlich wie die Unternehmen selbst, so individuell müssen auch die Lösungen sein. Dort, wo in Schichten gearbeitet wird, verschiedene Arbeitszeitmodelle parallel bestehen und New Working Models langfristig in den Arbeitsalltag integriert werden, bieten softwarebasierte Zeiterfassungssysteme, die in Verbindung mit stationären Zeiterfassungsterminals sowie mobilen Zeiterfassungs-Apps genutzt werden, den größten Vorteil!