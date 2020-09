Passgenaue Sicherheitsdienstleistungen

.

am 06./07. Oktober 2020 in Bonn

Ein unübersichtlicher Markt, große Qualitätsunterschiede sowie überzogene Erwartungshaltun-gen und unklare Vorstellungen der Auftraggeber kennzeichnen die Situation im Bereich der Si-cherheitsdienstleitungen. Das Ergebnis: Große Unzufriedenheit auf beiden Seiten und oftmals erhebliche Unterschiede zwischen versprochener und geleisteter Arbeit.

Dass es auch anders geht, zeigt das SIMEDIA-Seminar ?Passgenaue Sicherheitsdienstleistun-gen? am 06./07. Oktober 2020 in Bonn. Der erfahrene Referent Stephan Leukert erläutert, wie der Markt funktioniert, bietet strukturierte Orientierungshilfen und macht deutlich, mit welchen Methoden sich leistungs- und qualitätsorientierte Ausschreibungen gestalten und in der Folge der richtige Sicherheitsdienstleister für das Unternehmen auswählen und steuern lassen.?

Nähere Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie unter https://sicherheitsdienstleistung.simedia.de.

Die SIMEDIA Akademie steht in Deutschland seit über 20 Jahren für hochwertige Weiterbildungsveranstaltungen mit einem Höchstmaß an Praxisnähe und Teilnehmernutzen. Unsere Teilnehmer schätzen den hohen Qualitätsstandard der Veranstaltungen und loben das produktneutrale, zukunftsorientierte Fachwissen, das ihnen regelmäßig zu mehr Entscheidungs-, Planungs- und Investitionssicherheit verhilft. Die SIMEDIA Akademie ist eine Schwesterfirma der VON ZUR MÜHLEN–SCHE GmbH, Sicherheitsberatung – Sicherheitsplanung, BdSI.

Weitere Informationen über die SIMEDIA erhalten Sie im Internet unter: www.simedia.de.