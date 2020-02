Passion for color 2020 – Die neue REHAU Oberflächen-Kollektion

Die besondere Magie der Vulkaninsel holt REHAU mit Passion for color 2020 in die Inneneinrichtung. Die sechs Farben der Kollektion stehen für die atemberaubende Natur, die jahrtausendealten Mythen, aber auch für die hippe Hauptstadt Reykjavik mit ihrer lebendigen Szene. Jede Farbe wirkt für sich allein, kann mit den anderen kombiniert werden ? und bietet allen, die sich mit Interieur beschäftigen zeitgemäße Gestaltungsimpulse.

Im letzten Jahr startete REHAU mit seiner neuen Oberflächen-Kollektion Passion for

color. Als Ergebnis einer tiefgreifenden Trendanalyse werden unter diesem Titel die Zeitgeist-Farben mit einer Story verknüpft ? und so jedes Jahr eine Kollektion geschaffen, die am Puls der Zeit liegt und Innenarchitekten, Schreiner, Einrichter und anderen Interieur-Profis bei ihrer Arbeit inspiriert. Im letzten Jahr bildeten Bergwelten die Klammer für Passion for color. In diesem Jahr greift die Oberflächen-Kollektion die Farbstimmungen der Natur Islands auf und übersetzt sie für die Möbelwelt in RAUVISIO Glas- und Acryllaminate.

Sechs Farbtöne bilden Passion for color 2020. Jeder einzelne steht für sich, lässt sich aber auch hervorragend mit den anderen kombinieren. Das Spektrum reicht von dem klaren Weiß Neve über den Braunton Terriccio bis hin zu einem dunklen Graublau. ?Bei der Entwicklung der Farbwelt ging es uns darum, Töne auszuwählen, die gestalterisch nachhaltig sind?, sagt Janette Eberlein, Produktmanagerin Oberfläche bei REHAU. ?Die Farben sind in ihrer Beständigkeit nahezu unbegrenzt, sie harmonieren miteinander oder bilden spannende Kontraste.?

Mit Passion for color bekräftigt REHAU den Anspruch, als Designpartner seinen Kunden Gestaltungsimpulse zu liefern. Dazu gehört es, die kommenden Farbentwicklungen zu antizipieren und selbst Trends zu setzen. Neben Inspiration bietet die neu eingeführte Passion for color Kollektion den Kunden einen weiteren Vorteil: Sie bekommen eine Geschichte an die Hand, mit der sie ihren Kunden die Farben greifbar machen und sie so für ihre Entwürfe begeistern können. ?Unsere innovativen Oberflächenwerkstoffe verbinden Funktionalität mit Langlebigkeit und unendlich vielen Designmöglichkeiten ? dieser Vielfalt fügen wir mit Passion for color 2020 jährlich eine Trendkollektion hinzu?, so Janette Eberlein.

Als Inspirationsquelle hat REHAU Einrichtungsbeispiele mit den neuen Farben gestaltet. Unter www.rehau.de/passionforcolor finden Kunden, Designer und Innenarchitekten Inspirationen aus unterschiedlichsten Stilrichtungen: Ob skandinavisches Lebensgefühl in Kombination mit hellen Hölzern, Industrial Design mit Metallakzenten oder puristisch und edel in Szene gesetzt, Passion for color 2020 lässt viel Raum für Gestaltung.

Verfügbar sind die Dekore Neve und Nebbia als Acryllaminat RAUVISIO brilliant in Hochglanz und Matt. In der Programmlinie RAUVISIO crystal werden fünf Farben ?Nebbia, Terriccio, Menta, Laguna und Atlantico, ebenfalls in Hochglanz und Matt, angeboten.

Mehr Details zu allen REHAU Oberflächenmaterialien gibt es unter www.rehau.de/rauvisio.

Die einzelnen Farben von Passion for color 2020

Neve: Strahlend ? klar ? rein

Klares Weiß auf den schneebedeckten Bergen Islands: Weiß schärft Kontraste und taucht die Welt in eine träumerische Klarheit. Dieses Dekor passt perfekt zu ruhiger, natürlicher Gestaltung mit Holz oder Holzdekoren, bildet aber auch einen spannenden Kontrast zu knalligen Farbtönen.

Nebbia: Neutral ? mysteriös ? unaufdringlich

Wasserpartikel wirbeln durcheinander. Nebel legt sich wie ein Schleier über die Dinge. Nebel macht die Kontraste fließend und erzeugt eine geheimnisvolle Atmosphäre. Dieses Dekor passt perfekt zu vielem. Industrielles Design unterstreicht Nebbia ebenso, wie kräftige Farbtöne, für die es ein unaufdringlicher Begleiter ist.

Terriccio: Langlebig ? ergiebig ? erdig

Island ist das Land der Vulkane. Die Erde enthält deshalb besonders viele Nährstoffe. Vulkane stehen für die Kraft der Natur, für Erneuerung, für den Kreislauf des Lebens. Dieses Dekor passt perfekt zu Schwarz und Anthrazit, mit denen das dunkle Braun eine natürliche Einheit bildet. Kombiniert mit Pastelltönen wie Minze wird Terriccio mit seinem leichten Metallic-Schimmer zu einem echten Trendsetter.

Menta: Natürlich ? erfrischend ? harmonisch

Im isländischen Sommer sorgen Kräuter, Farne, Flechten und Gräser für Farbtupfer. Minztöne sorgen für Frühlingsgefühle ? und den wundervollen Moment, wenn die Tage heller und die Nächte kürzer werden. Dieses Dekor passt perfekt zu anderen Pastelltönen und greift damit einen der wichtigsten Trends für 2020 auf. Pastelltöne schmeicheln dem Auge und bringen Farbe in den Raum, ohne ihn komplett einzunehmen. Menta bildet mit kräftigem, dunklem Braun einen stylishen Kontrast.

Laguna: Nordisch ? vielseitig ? fließend

Die Blaue Lagune Islands ist weltbekannt. Doch die Insel beherbergt weit mehr kleine Seen und Lagunen. Kein Gewässer ist wie das andere. Jedes hat seine eigene Form, seine eigene Farbe, seine eigene Faszination. Dieses Dekor passt perfekt zu allen Schattierungen von Grau. Laguna entfaltet seine Wirkung am besten in Kombination mit Silber, Hellgrau, Graugrün, Altholz, Asphaltgrau. Im Zusammenspiel mit anderen Farben tritt das Grau zurück und sorgt für mehr Tiefe.

Atlantico: Geheimnisvoll ? tief ? intensiv

Mit dem Atlantik umfließt der zweitgrößte Ozean der Welt Island. Der Atlantik und seine Nebenmeere bedecken rund ein Fünftel der Erdoberfläche. Er verbindet Kontinente, ist die Heimat unterschiedlichster Wasserbewohner und birgt unendlich viele Geheimnisse. Dieses Dekor passt perfekt zu anderen Blautönen. Verschiedene Blaunuancen fügen sich harmonisch zusammen. Wer Kontraste sucht, kann das dunkle Graublau mit Beton oder Gold wahlweise puristisch oder edel in Szene setzen.

Die REHAU Gruppe ist ein Polymerspezialist mit einem Jahresumsatz von rund 3,5 Milliarden Euro. Ein unabhängiges und stabiles Unternehmen in Familienbesitz. Zirka 20.000 Mitarbeiter sind weltweit für das Unternehmen an über 170 Standorten tätig. Europaweit arbeiten rund 12.000 Mitarbeiter für REHAU, davon alleine 8.000 in Deutschland. REHAU stellt Lösungen für die Bereiche Bau, Automotive und In-dustrie her. Seit über 70 Jahren arbeitet REHAU daran, Kunststoffprodukte noch leichter, komfortabler, sicherer und effizienter zu machen und beliefert mit innova-tiven Produkten Länder auf der ganzen Welt.