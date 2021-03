Payment-Komplettlösung von Novalnet jetzt im SAP? Store verfügbar

Durch die Integration der All-in-One-Zahlungsabwicklung von Novalnet bietet die SAP Commerce Cloud eine sichere und reibungslose Zahlungsabwicklung. Damit sind alle Zahlungsanforderungen über eine einzige Plattform erfüllt.

Der Payment-Provider Novalnet hat bekanntgegeben, dass seine All-in-one-Komplettlösung für die Zahlungsabwicklung in der SAP Commerce Cloud ab sofort im SAP? Store verfügbar ist. Letzterer war kürzlich mit dem SAP App Center als einziger digitaler Marktplatz für SAP- und Partnerangebote zusammengelegt worden.

Die Payment-Anbindung von Novalnet lässt sich ganz einfach in die SAP Commerce Cloud integrieren und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Effizienz zu steigern und den E-Commerce-Umsatz auf eine neue Stufe zu heben. Dazu stellt Novalnet seinen Kunden weltweit mehr als 15 vollautomatisierte Dienstleistungen rund um die professionelle Zahlungsabwicklung auf einer einzigen Plattform zur Verfügung.

?Wir arbeiten mit den besten Partnern zusammen?

„Unser Ziel ist es, die höchsten Standards in der Welt des Zahlungsverkehrs zu setzen, indem wir durch ständige Innovationen neue Services und Funktionalitäten anbieten“, so Gabriel Dixon, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Novalnet. „Um diesen Prozess zu beschleunigen, arbeiten wir mit den besten Partnern im Finanzumfeld zusammen. So können wir für Unternehmen auf der ganzen Welt eine fortschrittliche globale Zahlungsplattform anbieten. Mit unserer reibungslosen Payment-Komplettlösung, die jetzt im SAP Store verfügbar ist, haben Unternehmen, die die SAP Commerce Cloud nutzen, Zugang zu einer umfassenden, zuverlässigen und auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnittenen Zahlungslösung, die den hohen Anforderungen schnell wachsender Unternehmen gerecht wird.“

Novalnet bietet Unternehmen im E-Commerce eine „All-in-one“-Lösung, die alle Anforderungen rund um die professionelle Zahlungsabwicklung vom Checkout bis zum Inkasso erfüllt. Dazu gehören mehr als 200 Zahlungsmethoden, Betrugsprävention und Risikomanagement in Echtzeit, eine automatisierte Rechnungsstellung, eine Abonnement- und Mitgliederverwaltung, integrierte Marktplatzlösungen, Forderungsmanagement, Datenanalyse und individuelles Reporting.?

Einkaufserlebnisse, die Spaß machen sollen

Mit nur einer Integration und einem Vertrag können so international tätige Unternehmen über 150 Währungen mit automatischer Abstimmung in 25 Währungen verarbeiten ? und dies ohne Wechselkursgebühren. Novalnet stärkt den Verkaufserfolg dieser Unternehmen, denn der Zahlungsdienstleister bietet Kunden Einkaufserlebnisse, die Spaß machen sollen. Zahlungen über Novalnet laufen unkompliziert, nutzerfreundlich und sicher ab. Dafür und somit für weniger Kaufabbrüche sorgen eine ganze Reihe an Funktionen wie One-Click-Payment, eine intelligente Zahlungsartenauswahl (Smart Payment Selection), shop-übergreifende Zahlungen, Click & Collect, die Tokenisierung von Zahlungsdaten, Sicherheitsverfahren wie 3D-Secure, Zahlungslinks (Pay by Link), transaktionsspezifische IBANs und vieles mehr.?

Erst kürzlich hatte SAP den SAP Store und das SAP App Center zu einem einzigen Marktplatz unter store.sap.com zusammengeführt. Er bietet eine vereinfachte und vernetzte digitale Kundenerfahrung für das Suchen, Ausprobieren, Kaufen und Updaten von mehr als 1.800 Anwendungen. Die dort erhältlichen Lösungen von SAP und seinen Partnern sind allesamt von SAP überprüft und freigegeben. ?

Novalnet ist SAP-Partner im SAP PartnerEdge?-Programm. Als solcher ist Novalnet befugt, Softwareanwendungen für die in der Unternehmenswelt extrem verbreiteten Technologieplattformen von SAP zu entwickeln, zu vermarkten und zu verkaufen. Das SAP PartnerEdge-Programm bietet die nötigen Werkzeuge, Vorteile und die Unterstützung, um qualitativ hochwertige, innovative Anwendungen zu entwickeln, die auf spezifische Geschäftsanforderungen ausgerichtet sind ? und dies schnell und kostengünstig. Das Programm beinhaltet den Zugang zu allen relevanten SAP-Technologien in einem einfachen Rahmen und mit einem einzigen Vertrag.

Die Novalnet AG, gegründet im Januar 2007, ist ein führendes europäisches Zahlungsinstitut für professionelle elektronische Zahlungsabwicklung. Payment-Service-Provider gibt es viele. Einen Full-Service-Payment-Provider wie Novalnet mit seinem einzigartigen Portfolio gibt es nur einmal. Dieses bietet alle gängigen Zahlungsarten mit allen nötigen Services komplett aus einer Hand: eine sichere Zahlungsabwicklung über Treuhandkonten namhafter Banken in Deutschland und Österreich, ein integriertes umfangreiches Risikomanagement zur Minimierung von Zahlungsausfällen und Betrug, eine automatisierte Rechnungsstellung, ein automatisiertes Debitoren- und Forderungsmanagement inkl. verschiedener Mahnstufen, kostenlosen und vollen technischen Support sowie zahlreiche Zusatzservices (z.B. umfangreiche Abonnement- und Mitgliederverwaltung, ein nützliches Affiliate-Programm etc.).

Der Vorteil für Online-Händler liegt in der Gesamtheit aller dieser vielfältigen Dienstleistungen unter einem Dach. Es bleibt ihnen erspart, mit unterschiedlichen Banken, Kreditkartenacquirern, Auskunfteien, Inkassounternehmen, Affiliate-Plattformen und Technologiepartnern (wie z.B. PCI) unzählige Verträge mit unterschiedlichen Laufzeiten und Gebühren abzuschließen. Bei Novalnet haben sie die Möglichkeit, mit nur einem Vertrag und nur einem direkten Ansprechpartner alle oben genannten Leistungen in Anspruch zu nehmen.