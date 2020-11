PC-COLLEGE erhält Auszeichnung: “Top Anbieter für Weiterbildung 2021”!

Von 20.000 Weiterbildungsanbietern hat FOCUS BUSINESS in Bezug auf Reputation, Bekanntheit und Kundennähe 315 Anbieter mit gut, sehr gut und exzellent bewertet. Für das Jahr 2021 wird der IT-Seminaranbieter PC-COLLEGE mit der Höchstwertung exzellent für seine herausragende Kundenorientierung ausgezeichnet. Mit diesem Ergebnis steht PC-COLLEGE an der Spitze der IT-Seminaranbieter. ?

PC-COLLEGE beweist also einmal mehr, dass PC-COLLEGE-Schulungszentren hinsichtlich dem Qualitätsverständnis von Organisation und Seminarablauf absolut vorbildlich arbeiten. Die Auszeichnung von FOCUS BUSINESS zeigt, PC-COLLEGE kommt dem eigenen Leitsatz ?Seminare, die begeistern!? in der Praxis jederzeit nach. Profitieren können davon insbesondere die Seminarteilnehmenden, die sich auf die Einhaltung sehr hoher Qualitätsstandards bei PC-COLLEGE verlassen können.

Herr Barthel, Geschäftsführer der PC-COLLEGE Training GmbH, kommentiert die angesehene Auszeichnung ?Top Anbieter für Weiterbildung 2021? von FOCUS BUSINESS mit den Worten: ?Wir freuen uns sehr über das positive Feedback und sagen DANKE an unser Team und alle Kursteilnehmenden.?

Der renommierte Schulungsanbieter PC-COLLEGE mit Hauptsitz in Berlin bietet an 30 Standorten über 500 Seminare rund um das Thema Informationstechnologie an. Bereits seit 1985 erfolgreich am Markt, ist PC-COLLEGE von namhaften Software-Herstellern, wie z.B. Microsoft, Apple, Autodesk und Adobe als Anbieter von Schulungen und Prüfungen zertifiziert. PC-COLLEGE ermöglicht offene Seminare und Individual- und Firmenschulungen als Online- oder Präsenztraining.