PCS bietet hands-free Zufahrt zu Tiefgaragen und Parkplätzen, komfortabel mit Kennzeichenerkennung gesteuert

Stressfreie Zufahrten zu Tiefgarage und Parkplätzen ermöglicht die Kennzeichenerkennung. Je nach Projektumfang und gewünschten Funktionen stehen bei PCS mehrere Möglichkeiten zur Auswahl: vom Stand-alone-Paket für kleinere Installationen bis zur vernetzten Lösung Cayuga in Kombination mit Videoüberwachung. Als integrierter Teil der Software DEXICON ist die Kennzeichenerkennung die perfekte Ergänzung der Zutrittskontrolle. PCS prüft bei einer Vorort-Begehung die technischen Gegebenheiten und berät bei der passenden Umsetzung einer Zufahrtskontrolle.

Schnelle Inbetriebnahme bei Beschränkung auf Kennzeichenerkennung.

Grundsätzlich benötigt werden eine gute Videoüberwachungskamera, eine Videoanalyse-Software und je nach Projektumfang eine Verarbeitungssoftware.?

Die Standalone-Lösung beschränkt sich auf die Kennzeichenerkennung und macht eine komfortable Zufahrt der bekannten Fahrzeuge möglich. Durch die einfache Handhabung und schnelle Inbetriebnahme ist diese Lösung für Standardfälle ausreichend. Erkannt werden europäische Kennzeichen inklusive Türkei und Israel.

Cayuga Kennzeichenerkennung für alle internationalen Kennzeichen.

Soll die Zufahrtskontrolle mit Videoüberwachung genutzt werden, empfiehlt PCS die Kennzeichenerkennung Cayuga.

Die Software ist ein Erweiterungsmodul der Videomanagementsoftware Cayuga, die dann wiederum zusätzlich zur Kennzeichenerkennung die Überwachung des Parkraums ermöglicht. Alle Kennzeichenformate werden ausgelesen, auch arabische oder kyrillische Zeichen ? sogar auf mehreren Fahrspuren. Fahrzeuge der sogenannten ?White List? dürfen automatisch einfahren. Soll die Zufahrt zeitlich reglementiert werden, können Zeitfenster für die Einfahrt vergeben werden.

Vorteile einer Einbindung der Kennzeichenerkennung in die Zutrittskontroll-Software.

Sollen die zufahrenden Wagen mit Fahrzeugdaten erfasst werden, ist es sinnvoll, die Kennzeichenerkennung mit der Zutrittskontroll-Software DEXICON zu kombinieren. Sie enthält eine Fahrzeugdatenbank mit den wesentlichen Merkmalen wie Fahrzeugtyp und Kennzeichen. Mit diesem Fahrzeug-?Steckbrief? kann ein Wagen auf einem großen Parkplatz schneller gefunden werden. Die Software kann außerdem zuordnen, welches Fahrzeug zu welcher Person gehört oder für welche Parkzonen/Parkplätze ein Fahrzeug berechtigt ist. Kennzeichen und Zufahrtsrechte werden direkt in DEXICON verwaltet. Cayuga übermittelt die erkannten Kennzeichen, quasi als ein Kennzeichenleser, direkt in die Software DEXICON. Neben einer komfortablen Zufahrtskontrolle sorgt diese Lösung für Sicherheit des Gebäudes und gleichzeitig mehr Übersicht und Transparenz auf dem Gelände ? im Bedarfsfall werden Fahrzeuge auf dem Parkplatz schnell erkannt und der Fahrzeughalter kann schnell kontaktiert werden. So bringt komfortable Kennzeichenerkennung einen Mehrwert für die Parkplatzüberwachung.

PCS Systemtechnik ist ein führender deutscher Hersteller von Hard- und Software für Zutrittskontrolle und Zeiterfassung. PCS bietet Lösungen für Datenerfassung und unternehmensweite Gebäudesicherheit.

Die innovativen Produktfamilien INTUS und DEXICON sind Basis für professionelle Zutrittssteuerung, mit Videoüberwachung, Biometrie für Hochsicherheit, Besuchermanagement und Zeit- sowie Betriebsdatenerfassung. Innovation, Design und Zuverlässigkeit in der Praxis zeichnen die Produkte von PCS aus.

PCS vermarktet seine Produkte mit rund 100 Software- und Technologie-Partnern, die INTUS-Datenerfassungsterminals in ihre Applikationen integrieren. Das Resultat sind moderne und zukunftsorientierte Gesamtprojekte, maßgeschneidert für jede Branche und Firmengröße. Kunden aus dem Bereich Industrie, Banken, Versicherungen, Handel, Dienstleistung und Öffentliche Auftraggeber schätzen dabei die Softwareunabhängigkeit der PCS-Datenerfassung.

Heute sind über 300.000 installierte INTUS Datenterminals weltweit mit den Standardlösungen von PCS und PCS Softwarehaus-Partnern im Einsatz. PCS begleitet Kunden von der Projektierung über die Installation, dem Betrieb der Produkte bis hin zu Service und Wartung und legt dabei den Fokus auf langjährige und vertrauensvolle Kundenbeziehungen. Diese in allen Bereichen auf Nachhaltigkeit angelegte Unternehmensausrichtung zeigt sich in zahlreichen namhaften Referenzen.