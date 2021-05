PCS gewinnt German Innovation Award für den Zutrittsleser INTUS 700slim

Der German Innovation Award geht in diesem Jahr an den PCS Zutrittsleser INTUS 700slim. Der Preis würdigt vor allem Produkte, die sich durch einen nutzerfreundlichen Mehrwert von bestehenden Lösungen unterscheiden. So positioniert sich der Zutrittsleser INTUS 700slim mit kompromißlosen Highlights als besonders vielseitiges Aushängeschild der Zutrittskontrolle: Modernste Chip-Technologie, PIN-Code-Tastatur und eine sichere Verschlüsselung stecken in einem besonders schmalen Gehäuse. Der geringe Platzbedarf ermöglicht eine Montage der Zutrittssteuerung selbst an Zargen oder Schmalrahmentüren. Ein innovatives Produkt, das in Projekten der Gebäudesicherheit in allen Branchen und Firmengrößen Verwendung finden wird.

INTUS 700slim ermöglicht Zwei-Faktor-Authentifizierung für mehr Sicherheit.

Trotz der kompakten Maße ist die technische Ausstattung maximiert: Mit Kunstharz versiegelt ist der Leser für den Außeneinsatz bis zur Schutzklasse IP68 geeignet. Der RFID-Leser liest Mitarbeiterausweise, eine zusätzliche Tastatur ermöglicht zur Sicherheit eine Zwei-Faktor-Authentifizierung mit Zahlen-Code und Karte. Die optionale PIN-Tastatur ist hinterleuchtet, um die Bedienung bei Dunkelheit zu erleichtern und liefert eine taktile Rückmeldung, um die Bedienung für sehbehinderte Mitarbeiter zu erleichtern.

Datenverschlüsselung bei Zutrittskontrolle.

Der Zutrittsleser wurde mit einem besonders weitsichtigem Anspruch gestaltet. Die Sicherheit steht im Fokus: durch eine applikationsspezifische Datenverschlüsselung (AES-128) end-to-end wird sichergestellt, dass Zutrittsdaten nicht in falsche Hände geraten.

Über den German Innovation Award.

Der German Innovation Award wird erst seit 2018 vergeben.? Der Preis des Rats für Formgebung zeichnet branchenübergreifend Produkte und Lösungen aus, die sich vor allem durch eine deutliche Nutzerzentrierung und einen spürbaren Mehrwert gegenüber bisherigen Lösungen unterscheiden. PCS überzeugte die Jury bereits zum dritten Mal: 2018 erhielt der Zutrittskontrollmanager INTUS ACM80e diese Auszeichnung, 2020 die biometrische Handvenenerkennung INTUS 1600PS-II als ein? besonders ergonomisches und hochsicheres Zutrittssystem.

PCS Systemtechnik ist ein führender deutscher Hersteller von Hard- und Software für Zutrittskontrolle und Zeiterfassung. PCS bietet Lösungen für Datenerfassung und unternehmensweite Gebäudesicherheit.

Die innovativen Produktfamilien INTUS und DEXICON sind Basis für professionelle Zutrittssteuerung, mit Videoüberwachung, Biometrie für Hochsicherheit, Besuchermanagement und Zeit- sowie Betriebsdatenerfassung. Innovation, Design und Zuverlässigkeit in der Praxis zeichnen die Produkte von PCS aus.

PCS vermarktet seine Produkte mit rund 100 Software- und Technologie-Partnern, die INTUS-Datenerfassungsterminals in ihre Applikationen integrieren. Das Resultat sind moderne und zukunftsorientierte Gesamtprojekte, maßgeschneidert für jede Branche und Firmengröße. Kunden aus dem Bereich Industrie, Banken, Versicherungen, Handel, Dienstleistung und Öffentliche Auftraggeber schätzen dabei die Softwareunabhängigkeit der PCS-Datenerfassung.

Heute sind über 330.000 installierte INTUS Datenterminals weltweit mit den Standardlösungen von PCS und PCS Softwarehaus-Partnern im Einsatz. PCS begleitet Kunden von der Projektierung über die Installation, dem Betrieb der Produkte bis hin zu Service und Wartung und legt dabei den Fokus auf langjährige und vertrauensvolle Kundenbeziehungen. Diese in allen Bereichen auf Nachhaltigkeit angelegte Unternehmensausrichtung zeigt sich in zahlreichen namhaften Referenzen.