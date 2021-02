Perfekte Hardware für PHOENIX Kassensoftware

Neben der klassischen PosBill Kassensoftware, die windowsbasiert ist und höchste Ansprüche erfüllt, bietet PosBill nun auch seine webbasierte Kassensoftware PHOENIX an. Somit rundet PosBill in seiner nun 30 jährigen Firmengeschichte sein Produktportfolio ab. PHOENIX bietet somit die Möglichkeit einer „bring your own device“ Lösung an. Unternehmen, die ihre bisherige ECR Kasse ersetzen wollen, bietet PosBill allerdings auch eine Vielzahl an passenden Kassen Bundles an. Je nachdem, in welcher Branche das neue Kassensystem zum Einsatz kommt, findet man bei PosBill attraktive Angebote.

Bestes Preis-/Leistungsverhältnis

Das beste Preis-/Leistungverhältnis bietet aktuell das Sunmi V2 pro Mobiles All-In-One Touchterminal, 5.99″ Display, 58mm Thermobondrucker, Android 7.1, 4G, NFC, 1D-CCD-Barcodescanner, lange Akkulaufzeit Batterie: 7.6 V / 2580mAh

Es ist ideal geeignet als Ersatz für die bisherige ECR Kasse und hervorragend geeignet für kleine Marktstände und Klein-Unternehmer. Es ist ebenfalls als mobile Kasse einsetzbar und bietet neben der Kassen Funktion auch noch einen Scanner und Zahlungen mit NFC sind möglich.

Platzsparendes Wunder

Gerade in kleinen Stores und am Kiosk braucht man ein Platzsparwunder. Hierfür eignet sich das Sunmi D2 Mini Touchsystem, 10.1″ Widescreen Display,?4.3″ Kundendisplay,?58mm Bondrucker,?Android 8.1, NFC, microSD, 2GB RAM. Eine All-in-One Kasse, die theoretisch keine Wünsche offen lässt.

Perfektes Kassensystem

Schickes Design in einer All-in-One Kasse vereint: Das Sunmi T2 Mono Touchsystem, 15.6″ Widescreen Display, Android 7.1, 80mm Thermobondrucker, 2 GB RAM vereint Funktionalität mit einem tollen Auftritt. Es ist perfekt für den Handel als stationäres Kassensystem. Trotz der Größe ist die Kasse platzsparend und besticht durch ihr zeitlos attraktives Design. Auf Anfrage ist dieses Kassensystem auch mit einem rückwärtigen Kundendisplay verfügbar.?

In der aktuellen Situation, bedingt durch die KassenSichV, die Notwendigkeit zur Vrwendung einer TSE und Corona, bietet PosBill die vorgestellten Kassensysteme mit der PHOENIX Kassensoftware als Jahreslizenz an. Nähere Informationen hierzu findet man direkt im Shop von PosBill.

Bei PosBill steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir leben eine Kultur der Offenheit, die sich durch alle Unternehmensbereiche zieht. So entsteht unsere Software vor allem durch den engen Austausch zwischen uns und unserer großen Community. Wertvolles Feedback hilft uns dabei, PosBill und unsere Softwarelösungen immer weiter zu verbessern.

Diesen offenen Umgang pflegen wir auch mit unseren Kunden und Kollegen. Jeder Einzelne ist essenzieller Bestandteil des großen PosBill-Universums. Das macht PosBill so besonders.

Seit der Geburtsstunde von PosBill im Jahr 1991 verfolgen wir ein klares Ziel. Als inhabergeführtes Familienunternehmen wollen wir nicht einfach nur gute Software machen. Wir wollen mehr. Angetrieben von unserer klaren Mission #savesmallretail. Unser Anspruch an uns selbst hat sich nie geändert. PosBill soll begeistern, Spaß machen und nicht zuletzt Dein Business voranbringen.

