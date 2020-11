Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz mit innovativen und modularer Absturzsicherung von Renneberg Produkte 2021

Allein in Deutschland werden in mehr als 10.000 öffentlichen Kläranlagen jährlich rund 9,4 Mrd. Kubikmeter Abwasser behandelt und dafür ein Kanalnetz mit einer Länge von über einer halben Million Kilometer transportiert. Das gesamte System ist geprägt von unterirdischen Schächten, Belüftungsanlagen, Becken und Gruben. Der regelmäßige Einstieg in diese unterschiedlichen engen Räume ist im Rahmen von Aufgaben der Inspektion, Reinigung, Wartung und Instandsetzung unverzichtbar. Aus ihre Besonderheiten resultiert dabei ein stark erhöhtes Unfallrisiko. Bauliche und räumliche Voraussetzungen werden hier ebenso zur Gefahr wie biologische und chemische, atmosphärische sowie physische Bedingungen.

Immer wieder verunfallen Arbeiter beim Einsatz in engen Räumen, oftmals mit schweren gesundheitlichen nicht selten tödlichen Folgen. Die Ursachen sind dabei vielfältig. Neben der Unvorhersehbarkeit einzelner Gefahrenereignisse sind es vor allen Dingen individuelle Leichtfertigkeit sowie unzureichende Ausrüstung oder mangelnde Ausbildung im Umgang mit vorhandenen Sicherungssystemen. Zusätzliche Gefahren entstehen immer dann, wenn Rettungskräfte versuchen, Verunfallte zu bergen.

Als ausgewiesener Experten für Absturzsicherung, Einstieg und Rettung aus engen Räumen in allen industriellen und landwirtschaftlichen sowie kommunalen Bereichen in Deutschland und Europa bietet die Renneberg Produkte u. Service Deutsche Handelsgesellschaft für Absturzsicherung und PSA, mit den Lösungen des Partners 3M Fall Protection, alle Komponenten einer Persönlichen Schutzausrüstung, wie Anschlagvorrichtungen (Anchor), Auffanggurte (Body Support) und zugehörige Verbindungsmittel (Connecting Devices). Darüber hinaus umfasst das Produktsortiment die erforderlichen Vorrichtungen zum Abseilen bzw. zum Hochziehen verunfallter Personen (Descent).

Mit den 3M DBI-SALA Davit-Hebesystemen liefert 3M Fall Protection ein modulares System zum Einsatz von Winden unter unterschiedlichsten Bedingungen in der Wasser- und Abwasseraufbereitung. Sie eignen sich für vielfältige Aufgaben in der Personensicherung bei Arbeiten in engen Räumen sowie in der Unfallrettung. 3M DBI-SALA Winden verschiedener Digital-Serien in Kombination mit verstellbaren 3M DBI-SALA Davitarmen an einem Mast bilden auf einer mehrteiligen Basis ein flexibles und mobiles Hebesystem. Zusätzliche Stabilität und Belastbarkeit erhält die Konstruktion durch das optionale 3M DBI-SALA Gegengewichtssystem HC mit Wagen. So gestaltete Vorrichtungen sind zugelassen für die Absturzsicherung von zwei Personen und eine Gesamtlast von bis zu 205 kg. Unter Einsatz der 3M DBI-SALA Bodenhülse HC, als stationärer Befestigungspunkt, erreicht der Kettenzug am 3M DBI-SALA Davitarm HC eine maximale Lastaufnahme von 340 kg. Mit vielfältigem Zubehör und zahlreichen Speziallösungen bietet Renneberg Produkte u. Service mit 3M Fall Protection für jeden Anwendungsfall in der Wasser- und Abwasseraufbereitung die passende Lösung. Mit einem geeigneten System ist es zum Beispiel den verantwortlichen Kommunen möglich, Aufgaben wirtschaftlich und trotzdem mit maximaler Sicherheit für Beteiligte wahrzunehmen und auch im Rettungs- oder Bergungsfall optimale Leistungen zu erbringen.

Das modulare System der Schutzausrüstung garantiert, neben maximaler Sicherheit bei gleichzeitig hoher Produktivität an Arbeitsplätzen in Höhe und Tiefe, optimale Wirtschaftlichkeit und langfristige Ausbaufähigkeit. Renneberg Produkte u. Service trägt damit auch dazu bei, in einer alternden Gesellschaft Arbeitsplätze für erfahrene Monteure langfristig zu sichern, indem mit innovativen Produkten aus dem Arbeitsschutz Sicherheit mit unkomplizierter Handhabung und größtem Anwendungskomfort vereint wird.

Die RENNEBERG Produkte u. Service Deutsche Handelsgesellschaft für Absturzsicherung und PSA, aus Bad Grund im niedersächsischen Harz, bietet als deutscher Fachhändler das vollständige Sortiment von 3M Fall Protection. Renneberg Produkte u. Service setzt dabei vor allen Dingen auf Kundennähe und bietet als Systemanbieter mit einer 24-Stunden-Hotline unter 0160/979 979 97 und der Expresslieferung des Sortiments auch kurzfristig Unterstützung in vielfältigen Anwendungsfällen. Als Serviceleistungen bietet Renneberg darüber hinaus bundesweit die persönliche Beratung und die Installation der Hebesysteme durch von 3M geschultes Fachpersonal. Außerdem realisiert Renneberg Produkte u. Service fachkundige Anwenderschulungen sowie jährliche UVV Prüfungen nach geltenden gesetzlichen Vorgaben.

