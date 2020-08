Persistent Systems zweites Quartal in Folge im 2020 ISG Index(TM) als Top 15 Service Provider anerkannt

– Führende industrielle Beratungsfirma zeichnet Persistent für Wachstum in globalen, amerikanischen und europäischen Märkten aus

Persistent Systems (https://www.persistent.com/) (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) wurde das zweite Quartal in Folge von der Information Services Group (ISG) (https://isg-one.com/) , einem führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, als Top 15 Service-Provider anerkannt.

Persistent wurde von ISG als Teil des ISG Index(TM) für das 2.Quartal sowohl global als auch in den Regionen Amerika und EMEA in der Booming-15-Liste (Service-Provider mit einem Umsatz von unter 1 Milliarde USD) benannt. Auch im 1. Quartal wurde Persistent im 2020 ISG Index(TM) global und in Amerika als führendes Booming 15-Unternehmen benannt.

“Kunden auf der ganzen Welt wenden sich an Persistent, damit wir sie bei der Transformation zu modernen digitalen Unternehmen unterstützen. Wir freuen uns, dass wir selbst in diesen schwierigen Zeiten unsere Marktführung global weiter ausbauen und auch in Europa an Fahrt gewinnen”, sagte Sandeep Kalra, Executive Director & President bei Persistent Systems . “Unser Boutique-at-Scale-Ansatz und unser umfangreiches Ökosystem von Partnern haben uns ermöglicht, unsere Kapazitäten sowohl auf aufstrebende Startups als auch auf eingesessene Unternehmen zu erweitern.”

“Der ISG Index(TM) hat Persistent zwei Quartale in Folge als Top-Service anerkannt,” sagte Paul Reynolds, Chief Research Officer, ISG . “Dies zeigt das Vertrauen, das Persistent bei Kunden hat, die sich technologisch weiterentwickeln und die wachsenden Möglichkeiten des Markts nutzen möchten.”

ISG ist eines der führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungshäuser. Die Platzierungen werden mithilfe der Contracts Knowledgebase(TM) von ISG auf Basis des jährlichen Auftragswertes der in den letzten 12 Monaten abgeschlossenen kommerziellen Verträge bestimmt. Der ISG Index(TM) gilt als zuverlässige Quelle für Marktintelligenz im Bereich globaler Technologie- und Geschäftsservices.

In diesem Quartal wurde Persistent als Transformationspartner für zahlreiche große Programme gewählt. Dies geschah zusätzlich zu dem im Mai bekanntgegebenen mehrjährigen Engagement in Höhe von mehr als 50 Millionen Dollar über 5 Jahre, um für ein führendes US-basiertes Unternehmen für Unternehmenssoftware ein globales Technologiezentrum (Global Technology Center, GTC) aufzubauen.

Informationen zu ISG

ISG (Information Services Group) ist eines der führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungshäuser. Als bewährter Geschäftspartner von über 700 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 größten Unternehmen der Welt, unterstützt ISG Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Dienstleistungs- und Technologieanbieter dabei, operative Exzellenz und schnelleres Wachstum zu erreichen. ISG ist spezialisiert auf Dienstleistungen im Bereich der digitalen Transformation, einschließlich Automatisierungs-, Cloud- und Datenanalyse, Beschaffungsberatung, Managed Governance und Risk Services, Netzbetreiber-Dienstleistungen, Strategie- und Betriebskonzeption, Änderungsmanagement, Marktinformationen sowie Technologieforschung und -analyse. Gegründet 2006 mit Sitz in Stamford, Connecticut, beschäftigt ISG mehr als 1.300 digitale Fachkräfte in über 20 Ländern. Damit ist es ein globales Team, das für sein innovatives Denken, seine Marktbeeinflussung, seine profunde Branchen- und Technologieexpertise sowie seine erstklassigen Forschungs- und Analysefähigkeiten basierend auf den umfassendsten Marktdaten der Branche bekannt ist. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.isg-one.com/ .

Informationen zu Persistent Systems

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) ist ein globaler Lösungsanbieter, der Unternehmen in allen Industriezweigen und geografischen Regionen bei der beschleunigten Digitalisierung, Modernisierung der Geschäftsprozesse und digitalen Produktentwicklung unterstützt.

http://www.persistent.com/

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Informationen zu Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen finden Sie unter http://www.persistent.com/FLCS

Medienkontakte: Ken Montgomery Persistent Systems (Global) +1-213-500-8355 ken_montgomery@persistent.com

Saviera Barretto Archetype +91-84249-17719 saviera.barretto@archetype.co

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpg

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/133621/4678960 OTS: Persistent Systems

Original-Content von: Persistent Systems, übermittelt durch news aktuell