Personal Branding: Als Start-up erfolgreich durchstarten

Heute ein Start-up zu gründen und sich erfolgreich zu etablieren ist eine Herausforderung ?es gibt viele gute Ideen, aber wie gelingt es, sich von der Konkurrenz abzuheben? ?Wer nicht gleich wieder weg vom Markt sein will, schafft das nur mit der richtigen Strategie und einem nachhaltigen Erfolgskonzept. Mit Personal Branding machen Sie Ihr Start-up zur erfolgreichen Marke?, weiß Ben Schulz, Geschäftsführer der Personal-Branding-Agentur werdewelt.

Er und sein Team sind Pioniere auf diesem Gebiet und verfügen über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Personal Branding. Insbesondere als Start-up sei es herausfordernd seine Position im Markt zu finden und sich erfolgreich zu etablieren. Das gelinge längst nicht mehr mit den üblichen Marketingstrategien. ?Es ist für Start-ups zentral zu wissen, wofür sie stehen, was ihnen wichtig ist und was sie nach außen transportieren möchten, denn über die eigene Personality lässt sich ein Unternehmen vom Wettbewerb abgrenzen und eine klare Kommunikationsstrategie entwickeln?, erklärt Schulz.

Um als Start-up nicht nur mit einer neuen Idee zu glänzen, sondern diese auch zu verkaufen, sei es unabdingbar die eigene Markenidentität zu kennen und einzusetzen. Ben Schulz weiß: ?Geschäfte werden von Mensch zu Mensch gemacht. Auch die Konkurrenz verfügt über Fachkompetenz. Was Sie von anderen unterscheidet ist Ihre Persönlichkeit als Company.? Mittels Personal Branding werde genau diese Identität in Szene gesetzt, das schaffe eine Vertrauensbasis für potenzielle Kunden und sichert langfristigen Unternehmenserfolg.

Start-ups, die sich als Marke etablieren wollen, erfahren mehr zum Thema in der aktuellen Publikation der werdewelt: ?Das große Personal Branding Handbuch?. Nähere Informationen unter: www.personal-branding-handbuch.de

Nähere Informationen zu werdewelt unter https://www.werdewelt.info

Werdewelt, die Agentur für Personal Branding, schafft Klar.heit. Entwickeln Sie mit den Pionieren des Personal Branding eine auf Sie zugeschnittene Positionierung und die passende Strategie. Die Klar.macher von werdewelt sorgen für die konsequente Umsetzung in der Marketingkommunikation. Aufbauend auf dem Positionierungstag füllen wir Ihre Personal Branding-Strategie mit Leben: Im Internet, in Printmedien, in der Presse, als Buch oder in Form von Online-Applikationen – crossmedial.??

Was uns besonders macht? Wir vereinen die Kompetenz, Kreativität und Verlässlichkeit einer Marketingagentur mit Insiderkenntnissen und Erfahrung aus über 15 Jahren, 1.000 Positionierungs- und Strategiegesprächen sowie mehreren Buchveröffentlichungen. Wir arbeiten mit Trainern, Beratern und Coaches sowie mit Speakern, Anwälten, Ärzten oder Musikern. Geschäftsführer und Autor Ben Schulz weiß: Erfolg braucht ein Gesicht! Denn ohne Personal Branding geht heute nichts mehr. ??

Wir machen Menschen zu Marken.