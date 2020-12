Personal für Corona-Impfzentren: Vermittlungsagenturen bieten schnelle Hilfe (FOTO)

Bundesweit stehen aktuell Städte und Landkreise vor einer noch nie dagewesenen Herausforderung: In nur wenigen Wochen gilt es, Tausende von Mitarbeitern, vor allem Ärzte und medizinische Fachkräfte, zu finden, welche die Patientenversorgung in über 430 deutschen Zentren zur Impfung gegen Covid-19 durchführen werden. Die voraussichtliche Dauer des Impfbetriebes in Deutschland schwankt von sechs Monaten bis zu einem Jahr. Vermittler für medizinische Leih-Fachkräfte wie http://www.lichtfeld.com bieten hier rasche und unbürokratische Unterstützung bei der Suche nach Personal.

Viele Kliniken, die wegen Covid-19 ohnehin schon am Rande der Belastbarkeit arbeiten, werden doppelt betroffen sein. In Planungsentwürfen sollen sie hier einen bedeutenden Teil der Ärzte und Pflegekräfte für die Impfzentren bereitstellen. Dies kann wiederum dazu führen, dass sich der Personalengpass und die Mitarbeiterbelastung, die bereits in vielen Krankenhäusern bestehen, weiter verschärfen.

In dieser Situation bieten hochspezialisierte Personalvermittler für das Gesundheitswesen wie lichtfeld Organisatoren und Betreibern von Impfzentren sehr kurzfristig effiziente Hilfe. lichtfeld verfügt mit seinem Netzwerk an über 15.000 Ärzten und Pflegekräften über das Know-how und die personellen Ressourcen, um bei der Patientenversorgung zu unterstützen. Neben der eigentlichen Personalvermittlung kann lichtfeld auch die Dienstplanerstellung für die jeweiligen Standorte übernehmen und bucht Unterkünfte für die Mitarbeiter, die bundesweit zu den Einsätzen kommen.

Dass lichtfeld bei der schnellen und dynamischen Anfrage nach medizinischem Personal für die geplanten Impfzentren ein verlässlicher Kooperationspartner ist, beweist das Unternehmen auch mit solchen Fällen: Auf Anfrage eines Landratsamtes konnte es so binnen zwei Tagen den Dienstplan für die ersten drei Monate des dortigen Impfbetriebes in einem Zwei-Schicht-System mit täglich rund 40 Fachkräften erstellen.

Mit der Betreuung von großflächigen Impfaktionen und der Übernahme einer medizinischen Grundversorgung in Großzentren hat das Unternehmen bereits Erfahrung. In den Jahren 2015 und 2016 führte lichtfeld – damals noch unter den Namen Doc to rent und Nurse to rent – in enger Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe die Impfung von mehreren Tausend Flüchtlingen in sechs Aufnahmestellen im Rhein-Neckar-Kreis durch.

Nach Ansicht von Thomas Braun, CEO und Gründer von lichtfeld, unterstreicht dies die wichtige Rolle, die Personalvermittler bei der Bewältigung von Covid-19 spielen können: „Diese weltweite Pandemie stellt uns alle vor große Herausforderungen. Unser Anliegen ist es schon immer gewesen, einen wichtigen Beitrag zu leisten für unser Gesundheitssystem und damit für Patienten. Vor allem in der jetzigen Situation sehen wir uns als Unternehmen in der Verantwortung. Das spiegelt sich auch in der Resonanz unserer Mitarbeiter wider, die sich bereithalten, um mit ihrer Arbeit helfen zu können.“

lichtfeld wurde 2007 von den Ärzten Thomas und Angelika Braun gegründet, mit der Idee medizinisches Fachpersonal für zeitlich befristete Einsätze im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung an Krankenhäuser und Praxen zu vermitteln. Ihre Vision mit lichtfeld lautet „Für ein gesundes Miteinander“. Mit 70 internen Mitarbeitern hat das Unternehmen seine Dienstleistung mittlerweile um den Bereich Hebammen, Festanstellung sowie medizinische IT-Lösungen erweitert und gehört heute zu den größten Personaldienstleistern im Gesundheitswesen in Deutschland. In Kürze wird lichtfeld eine telemedizinische Online-Plattform für die digitale Patientenversorgung starten.

