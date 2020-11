Personalbedarfs- und Bestandsplanung auf dem noventum HR-Analytics Data Mart bei der LBS West

Gute Ressourcenplanung erfordert insbesondere in großen Unternehmen ein gutes Zusammenspiel verschiedener Bereiche und die Zusammenführung von Daten aus verschiedenen Systemen. Ohne Automatismus bedeutet das wiederkehrend große Aufwände. Ein Single-Point-of-Truth für die Daten sowie eine Anwendung, die Informationen aus verschiedenen Bereichen zusammenführt, ist die notwendige Basis für integrierte Planung und Berichtswesen. Die LBS Westdeutsche Landesbausparkasse setzt für ihre künftige Personaldatennutzung auf die Standards von noventum HR-Planning und noventum HR-Analytics, um Daten jederzeit konsistent und universell nutzbar zu haben.

Norbert Herwig, Direktor und Leiter Organisation bei der LBS West, ist sehr zufrieden mit der neuen Lösung:

“Mit unserer neuen Langfristplanung auf Basis von noventum HR-Analytics konnten wir verschiedene selbst entwickelte Tools durch eine Standardsoftware ablösen und sind jetzt in der Lage, unsere Ressourcenplanung schnell und flexibel an geänderte Rahmenbedingungen anzupassen.”

Die noventum consulting GmbH ist eine international tätige IT Management Beratung.

1996 in Münster gegründet, ist noventum heute mit über 100 Mitarbeitern in Münster und Düsseldorf vertreten. In Luxemburg arbeitet ein selbständiges noventum-Partnerunternehmen.

Geschäftsführender Gesellschafter ist Uwe Rotermund.

noventum consulting unterstützt seine Kunden bei ihren IT-Herausforderungen und in ihrem Bemühen um eine moderne Unternehmenskultur.

Kunden sind überwiegend Dax-Konzerne sowie mittelständische Unternehmen und Organisationen mit großer IT-Infrastruktur.