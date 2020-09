Personalentwicklung goes Agile – Projektmanagement im digitalen Zeitalter

Das Buch richtet sich in erster Linie an Personalentwickler und ist ein pragmatisches Instrumentarium mit dessen Hilfe agile Kompetenzen innerhalb von Firmen strategisch aufgebaut und umgesetzt werden können. Ein besonderer Augenmerk liegt auf Qualifikationen für agiles Projektmanagement, welche im digitalen Zeitalter von signifikanter Bedeutung sind.

Die Autoren Petra Vogler und Ulrich Nägele sind als freiberufliche Organisations- und Personalentwickler, Trainer, Consultants und Fachautoren tätig. Voglers Schwerpunkte liegen in den Bereichen International und Agile Business Development, strategische Organisationsentwicklung, digitale Transformation sowie Team- und Leadership Development. Sie ist Dozentin an verschiedenen internationalen Universitäten und Instituten und verfügt über langjährige Erfahrung als Führungskraft und Projektleiterin.

Ulrich Nägele hat seine Schwerpunkte in den Bereichen Internationales Projektmanagement, Agilisierung von Organisationen, Wertsteigerung von Projekten und Strategieberatung. Er ist ebenfalls Dozent an verschiedenen Hochschulen, Projektmanagement-Experte, Scrum Master und Product Owner sowie systemischer Berater.

“Personalentwicklung goes Agile” von Ulrich Nägele und Petra Vogler ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08003-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de