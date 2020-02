PersonalityMatcher: CYQUEST entwickelt Out-of-the-Box Test zur Messung berufsbezogener Persönlichkeit

Persönlichkeit ist das, was die Individualität eines jeden einzelnen Menschen ausmacht. Auch im beruflichen Alltag zeigt sich die Persönlichkeit in all ihren Facetten und beeinflusst das Verhalten von Menschen am Arbeitsplatz. Die Ergebnisse wissenschaftlicher Studien zeigen, dass die berufsbezogenen Persönlichkeitseigenschaften wichtige Determinanten für den Erfolg und die Zufriedenheit im Berufsleben darstellen (u. a. Hülsheger & Maier, 2008; Judge, Heller, & Mount, 2002). Vor dem Hintergrund der Befunde zur Validität der Persönlichkeitsmerkmale und der inhaltlichen Relevanz ist es sinnvoll, im Rahmen der Personalarbeit und Berufsorientierung die berufsbezogenen Persönlichkeitseigenschaften zu erfassen (Ones, Dilchert, Viswesvaran, & Judge, 2007).

Vor diesem Hintergrund hat der auf Online-Assessment- und Jobmatching-Lösungen spezialisierte Anbieter CYQUEST den PersonalityMatcher entwickelt.

Testverfahren ?PersonalityMatcher? misst berufsbezogene Persönlichkeit

Beim PersonalityMatcher handelt es sich um einen vorkonfigurierten Out-of-the-Box-Test, speziell für den Einsatz zur Messung berufsbezogener Persönlichkeit in der Personalauswahl, -platzierung und -entwicklung für Personen verschiedenster Senioritätslevel (z.B. Professionals, Führungskräfte, Trainees, Auszubildende, Dualstudierende und Praktikanten).

Aus der inhaltlichen Analyse der theoretischen und empirischen Persönlichkeitsforschung wurden drei grundlegende Persönlichkeitsbereiche abgeleitet, die im beruflichen Kontext von besonderer Bedeutung sind. Dazu gehören die berufsbezogene Motivation (?Was treibt mich an??), die berufsbezogene soziale Interaktion (?Wie gehe ich mit anderen um??) und der berufsbezogene Arbeitsstil (?Wie arbeite ich??).

Diese drei Bereiche beinhalten insgesamt acht berufsrelevante Persönlichkeitsdimensionen:

Führungsmotivation

Leistungsmotivation

Team- und Zusammenarbeitsfähigkeit

Durchsetzungs- und Konfliktfähigkeit

Einfühlungsvermögen und Kontaktfähigkeit

Ideenreichtum und Offenheit

Organisationsfähigkeit und Gewissenhaftigkeit

Stressbewältigung und Anpassungsfähigkeit

In insg. rund 10-15 Minuten Bearbeitungsdauer können mit dem PersonalityMatcher wissenschaftlich fundiert Informationen über die Persönlichkeit erhoben werden.

Nachgewiesene Testgüte

Beim PersonalityMatcher handelt es sich um ein Testverfahren, das nach höchsten

Qualitätsstandards vor dem Hintergrund der DIN 33430 (Kersting, 2008) und auf Grundlage etablierter Persönlichkeitsmodelle entwickelt wurde. Es liegen zahlreiche empirische Daten vor (umfangreiche Vergleichsstichprobe von über 12.000 Personen), die für die Testgüte des Verfahrens sprechen. Zudem wird das Verfahren laufend evaluiert und optimiert.

Kundenindividuelle Anpassung der Gestaltung

Der PersonalityMatcher kann optisch auf den jeweiligen Kunden angepasst werden durch die Integration des Kundenlogos und eine individuell festgelegte Hintergrundgrafik, sodass der Test auch als kundenindividueller Test wahrgenommen wird. Somit trägt der PersonalityMatcher zu einer positiven Candidate Experience bei.

DSGVO-konformes Testmanagement über webbasierte Testverwaltung ?Testmanager?

Die Erzeugung von Testzugängen sowie das Management der Testergebnisse erfolgt über die von CYQUEST bereitgestellte intuitiv bedienbare webbasierte Testverwaltung ?Testmanager?, wobei ein Pseudonym für den einzelnen Bewerber bzw. die Bewerberin erstellt wird.

Die Verarbeitung der während des Persönlichkeitstest anfallenden Daten erfolgt hierbei streng datenschutzkonform, weil CYQUEST nur das Pseudonym und keinerlei personenbezogene Daten verarbeitet.

Schnelle Verfügbarkeit und kostengünstiges ?Pay what you get?-Preismodell

Der PersonalityMatcher ist für Kunden innerhalb kürzester Zeit (max. wenige Werktage) aufgesetzt und einsatzbereit. Dafür fällt eine einmalige Setup-Gebühr in Höhe von 1.500 EUR an.

Die Lizenzgebühr richtet sich nach der Größe des erworbenen Testpakets, beginnend bei 240 EUR für zehn Testdurchführungen. Mit steigender Testmenge sinkt der Preis pro Test.

Der PersonalityMatcher ist also ein schnell einsatzbereiter Persönlichkeitstest, der sich hervorragend für die Testung kleinerer Bewerber-Fallzahlen und damit auch und gerade für die Personalarbeit in kleinen und mittelständischen Firmen eignet.

CYQUEST GmbH wurde Anfang 2000 gegründet. CYQUEST ist unter dem Oberbegriff Recrutainment spezialisiert auf die Erstellung sowie unternehmens- und hochschulspezifische Anpassung von Lösungen aus den folgenden Bereichen:

– Online-Assessment,

– SelfAssessment,

– Berufsorientierungsverfahren,

– Studierendenauswahl- und Studienorientierungsverfahren sowie

– Online-Employer Branding.

Ferner bietet CYQUEST Agenturdienstleistungen in den Bereichen Employer Branding und Online-Marketing an (u.a. Keyword-Advertising, Affiliate-Marketing, E-Mail Marketing, Social-Media etc.).

CYQUEST kombiniert dabei fundiertes psychologisches Know-how mit State-of-the-Art Webdesign und Programmierung.

Zu den CYQUEST Kunden gehören zahlreiche namhafte Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Hochschulen, wie z.B. Airbus, Allianz, Bauhaus Universität Weimar, BAVC, Bearing Point, Bertelsmann, Brillux, BVG, Commerzbank, Covestro, DAK Gesundheit, Deloitte, Deutsche Bahn, Deutsche Telekom, Douglas, EDEKA, E.ON, EY, Fielmann, Freie und Hansestadt Hamburg, Fresenius SE, Freudenberg, Gruner+Jahr, HafenCity Universität Hamburg, Haniel, Harting, Hochschule für Angewandte Wissen-schaften Hamburg, Hochschule Niederrhein, LBS, Leuphana Universität Lüneburg, Lidl, Linklaters, Lufthansa, Media-Saturn, METRO, Peek&Cloppenburg, Postbank, PricewaterhouseCoopers, RWE, Targobank, Tchibo, Technische Hochschule Köln, Techniker Krankenkasse, Technische Hochschule Mittelhessen, TenneT TSO, Unilever, Universität Göttingen, Wieland-Werke, ZEIT ONLINE.

