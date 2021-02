Personalmeldung: Von der Hamburger Erfolgsschmiede in die Agentur bluehouse

Hannover, 10.02.2021: Anne Masur, 32, übernimmt die Leitung des Social Media Bereichs und leitetso den Startschuss für eine Neugestaltung der in Hannover ansässigen Video und Social MediaAgentur ein.Die Wahlhannoveranerin konnte zuletzt bei der Hamburger Agentur Edelman als Account ExecutiveDigital von sich überzeugen und betreute zahlreiche namhafte Kunden wie bspw. PayPal, Pfizer,Capri-Sonne und Odol-med3.Diese zahlreichen Erfahrungen nutzt sie nun in der niedersächsischen Landeshauptstadt, um einneues Kapitel in ihrer Karriere zu schreiben. Bei bluehouse wird sie im Rahmen ihrer Tätigkeit alsHead of die strategische & operative Leitung des Social Media Teams übernehmen. Auch die für2021 geplanten Neugestaltung und Umstrukturierung der Abteilung Social Media wirdsie maßgeblich mitgestalten.