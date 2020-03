Personelle Veränderung bei Natuvion: Ralph Kirchhoff ist neuer CFO

Kirchhoff, der auf 30-jährige Berufserfahrung in den Bereichen kaufmännische Leitung, Corporate Finance, Business Development und Data Analytics zurückblicken kann, übernahm bereits Mitte Januar die neu geschaffene Position als Chief Financial Officer bei dem erfolgreichen IT-Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Walldorf. „Unser rasantes Wachstum hat es dringend erforderlich gemacht, die Rolle des CFO zu installieren“, sagt Dr. Thomas Bornemann, Geschäftsführer der Natuvion GmbH. „Wir freuen uns sehr darüber, mit Ralph Kirchhoff den perfekten Mann für diese Stelle gefunden zu haben.“

Nach beruflichen Stationen bei Wild, der SAP AG und der Deutschen Börse war Ralph Kirchhoff zuletzt als Vice President of Business Development bei der SNP AG tätig. Bei Natuvion ist er neben den Kerntätigkeiten in den Bereichen Rechnungswesen und Berichtsmanagement für die interne Beratung der Geschäftsführungen aller Gesellschaften der Natuvion-Gruppe (national/international) in strategischen und unternehmerischen Fragestellungen verantwortlich. „Es ist gewiss keine leichte Herausforderung, eine in dieser Form gänzlich neue Rolle zu definieren und erfolgreich auszufüllen“, so Ralph Kirchhoff über seine neue Aufgabe. „Es gilt herauszufinden, an welchen Stellen ich meine eigenen Erfahrungen einfließen lassen und wie ich sie am effizientesten mit den bewährten, bereits bestehenden Strukturen verknüpfen kann.“