Perspektivwechsel in 4 Minuten

Beim größten internationalen Speaker-Slam am 18. September 2020 in Berlin wurde der Weltrekord mit 73 Teilnehmern erzielt. Die Veranstaltung fand, nach New York, Wien, Hamburg und München, diesmal in Berlin statt.

Sie wurde von dem deutschen Autor und Vortragsredner Hermann Scherer organisiert und weltweit live auf YouTube übertragen. Die Herausforderung der 73 Teilnehmer bestand darin, die hochkarätig besetzte Jury in nur vier Minuten von Ihrem Talent zu überzeugen. Zu den Mitgliedern der Jury gehörten unter anderem André Jünger (CEO des GABAL-Verlages) und Jörg Rositzke (Geschäftsführer von Hamburg 1).

73 Speaker, aus 7 Nationen starteten unter erschwerten Coronabedingungen um 17:45 Uhr, darunter Dardan Morino, 22 facher Weltmeister im Kickboxen, Prof. Sylvia Kernke, der österreichische Spitzensommilier Norbert Waldnig und viele anderen Experten, den Weltrekord zu knacken.

Zu den Finalisten zählte auch die Expertin für Potentialentfaltung Regina Brecht aus Hamburg. Sie verzauberte mit dem Thema ” Das Gold liegt in dir – Erkenne, wer du wirklich bist” die Jury und das Publikum. Mit einem außergewöhnlichen Auftritt entführte sie alle in die magische Welt der chinesischen Astrologie. Sie begeisterte mit ihrer inspirierenden Art, einmal inne zu halten und wahrzunehmen, was möglicherweise endlich gelebt werden möchte, so wie bei ihr, der Drache, der 50 Jahre lang eingeschlossen war und nun endlich das Licht der Bühne erblickt.

Sie machte neugierig auf mehr?

Regina Brecht unterstützt Frauen voller Leidenschaft dabei ihr Ding durchzuziehen, privat und im Business. Dabei arbeitet sie zusätzlich mit diversen Methoden, bei denen auch unbewusste und limitierende Verhaltensmuster entdeckt und aufgelöst werden, sodass die volle Kraft und Kreativität wieder fließen kann.

In ihrem EBook: “Starte jetzt dein Ding – Wie du deine Lebensvision erschaffst”, motiviert sie dazu, sich zu erlauben, groß zu denken, kein mittelmäßiges Leben mehr zu akzeptieren, sondern sich eine Vision von einem außergewöhnlichem Lebensglück zu kreieren.

www.regina-brecht.de