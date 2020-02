Pfeifer präsentiert sich auf Karrieremesse Freiraum

Sie sind auf der Suche nach einem spannenden und abwechslungsreichen Job? Dann besuchen Sie uns doch am Samstag, 15. Februar, auf der FreiraumMesse in der Memminger Stadthalle. Unser Messeteam freut sich darauf, Sie an Stand 118 von 10 bis 16 Uhr persönlich zu Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten bei Pfeifer zu beraten.

Werden Sie Teil unseres Teams

Egal ob Fachkraft, Führungskraft oder Hochschulabsolvent ? wir sind immer auf der Suche nach passionierten Talenten, kreativen Köpfen und engagierten Machern, die ihre Erfahrung und Begeisterung in unserer Firmengruppe einbringen möchten und gemeinsam mit uns die Zukunft gestalten wollen.

Vielfältige Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Als weltweit agierende Unternehmensgruppe bieten wir vielfältige Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten in unterschiedlichsten Gebieten und Märkten. Gleichzeitig ist Pfeifer als inhabergeführter Traditionsbetrieb fest mit der Region verwurzelt.

Weitere Informationen zu Karrieremöglichkeiten bei Pfeifer finden Sie unter www.pfeifer.info/karriere.