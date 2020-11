Pflege auf dem nächsten Level: Gamification in der Sozialwirtschaft

In der Werbung und im Unterhaltungsbereich hat man es früh erkannt: Menschen lieben Spiele. Andere Bereiche wie Shopping, Fitness und Bildung zogen schnell nach und setzten auf Gamification, also die Übertragung von für Spiele typische Abläufe und ihre Emotionalität in neue Zusammenhänge. Weshalb und wie Gamification auch in der Pflege- und Sozialwirtschaft genutzt werden kann, darum geht es beim kommenden Online-Treffen der Initiative first tuesday am Dienstag, 1. Dezember von 10:00 – 11:00 Uhr. Die Anmeldung zu der kostenfreien Veranstaltung ist ab sofort möglich auf der Website https://first-tuesday.online/?p=911.

Nach einem einführenden Impuls in das Thema Gamification berichtet Lars Oldach, Leiter der Seniorenresidenz Buxtehude, von seinen Erfahrungen mit Gamification und formuliert künftige Bedürfnisse und Anforderungen aus der Perspektive von Pflege und Betreuung.?Das Pflegeheim gehört zur K&S Gruppe, einem bundesweit in der Pflege und Gesundheit tätigen Familienunternehmen mit Hauptsitz im niedersächsischen Sottrum.

Erste Lösungsideen trägt Kristian Gohlke, M.Sc. Digital Media, bei. Der aus Bremen stammende Designer arbeitet und lehrt als Interaction-Designer, Hochschullehrer und Medienschaffender in Weimar und Halle (Saale). Seine Arbeiten untersuchen die Wechselwirkungen und Berührungsflächen zwischen Mensch und Technologie ? im Kontext von Wahrnehmung und Handlung.?Aktuell entwickelt er im Forschungsprojekt ReThiCare sensorbasierte Benutzerschnittstellen auf Basis von pneumatischen Textilsysteme und Soft-Robotics Technologien.

Einen interaktiven Trainer für Parkinsonkranke stellen Elisabeth Klug und Marius Greiner, Designstudierende der Hochschule Coburg, vor. Ihr Bewegungstherapie-Gerät, für das sie?bereits eine Anerkennung beim Mia-Seeger-Preis erhalten haben,?besteht bisher nur als Konzept.

An jedem ersten Dienstag (?first tuesday?) im Monat kommen Akteure aus der Pflege mit Unternehmen, Start-ups und der Designwirtschaft digital zusammen, um praxisnahe Lösungen zu entwickeln. Jede Veranstaltung stellt je zwei Innovator*innen von Angeboten und Nachfrage vor. Ergebnisse sollen 2021 bei den Veranstaltungen Munich Creative Business Week (MCBW) in München sowie der Altenpflege-Messe in Nürnberg gezeigt werden.

Die Initiative first tuesday will gemeinwohlorientierte Innovationen in Pflege, Altenhilfe und Sozialwirtschaft nachhaltig verankern, damit pflegebedürftige Menschen und Pflegende über die besten Ideen aus Design und Start-ups verfügen. Damit dies gelingen kann, schafft first tuesday eine transdisziplinäre Plattform, mit deren Hilfe innovationsbereite Akteure aus Pflegebranche, Unternehmen, Start-ups und Designwirtschaft die Herausforderungen der Pflege kreativ und kollegial bearbeiten. Die Aktivitäten von first tuesday werden getragen von einer Kooperation des C&S-Instituts, des Instituts für Universal Design, dem Vincentz Network und bayern design.?Weitere Informationen gibt es unter www.first-tuesday.online.

Weiterführende Links: https://buxtehude.ks-gruppe.de/residenz/ | http://krx.one/ | https://www.hs-coburg.de/news-detailseite/ein-interaktiver-trainer-fuer-parkinsonkranke.html

Die C&S Computer und Software GmbH ist als Systemhaus ausschließlich in der Sozialwirtschaft tätig und arbeitet in den Bereichen Alten-, Behinderten-, Jugendhilfe und offene Sozialarbeit . Neben Beratungsleistungen, werden Software und Servicedienstleistungen angeboten.

Seit 1983 wurden mehr als 6000 Installationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz durchgeführt.