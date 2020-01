PHOENIX MEDIA verstärkt Adobe als Aussteller auf der Internet World EXPO 2020

Am 10. und 11. März versammelt sich die Commerce-Szene einmal mehr in München. Als führende E-Commerce Messe in Zentraleuropa erwartet die Internet World EXPO 2020 an diesen beiden Tagen mehr als 15.000 Besucher, 450 Aussteller und 250 Sprecher auf dem Münchner Messegelände. Als Magento Enterprise Solution Partner und Adobe Bronze Partner ist PHOENIX MEDIA mit einem eigenen Demopoint auf dem 100qm großen Adobe Stand B020 in der Halle Commerce Systems (C5) vertreten.

Im digitalen Zeitalter ist es essentiell, in allen Commerce-Bereichen und über die komplette Customer Journey hinweg ein überzeugendes Kundenerlebnis zu bieten. Unsere Commerce-Experten verraten Ihnen, wie Sie mit Magento Commerce eine erfolgreiche End-to-End Digital Commerce Experience schaffen, Kundenerwartungen erfüllen und Ihr Unternehmenswachstum ankurbeln können.

Erfahren Sie außerdem, welche aktuellen Entwicklungen und Trends die Commerce-Branche im bevorstehenden Jahr umtreiben werden.

Über die Internet World EXPO

Die Internet World Expo geht 2020 in die 24. Runde und möchte als Informationsplattform für Händler in diesem Jahr mit einem neuen Messekonzept überzeugen. So werden beide Messehallen unter den Oberbegriffen ?Commerce Systems? und ?Commerce Communications? sowohl baulich als auch thematisch unterteilt. Zudem wird es eine Besucherführung geben, die gezielt die Bedürfnisse und Interessen der Besucher adressiert, um diesen ein einwandfreies Vor-Ort-Erlebnis zu garantieren. Zwei große Infoarenen mit 360 Grad Ausrichtung werden mittig in jeweils einer der Hallen als Vortragsstätte der Aussteller platziert sein.

Seit über zehn Jahren entwickelt PHOENIX MEDIA anspruchsvolle und ganzheitliche Lösungen im E-Commerce-Bereich. Von der Systemintegration über die Performance Optimierung bis hin zum Hosting – mit seinen umfassenden Serviceleistungen realisiert der Enterprise Solution Partner für MAGENTO in Deutschland und Österreich maßgeschneiderte Lösungen für jede Herausforderung. Als Spezialist für Online-Shop-Systeme haben Qualität und Erfolg für seine Kunden höchste Priorität. Daher sind zielorientierte Beratungen sowie leistungsstarke Technologien und Partner feste Bestandteile jedes Kundenprojekts.

PHOENIX MEDIA besetzt am Markt eine führende Position: Namhafte Brands vertrauen auf seine Komplettlösungen für einen erfolgreichen Einsatz von E-Commerce-Plattformen.

Mehr Informationen unter www.phoenix-media.eu