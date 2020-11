Picarro und SOLSTEO kooperieren, um eine sicherere und verantwortungsvollere Ethylenoxid-Sterilisation zu ermöglichen

Technologisch führende EtO-Gasanalysatoren, Sterilisationsgeräte und fachkundiges Consulting ist nun in ganz Europa, dem Nahen Osten und Südostasien aus einer Hand verfügbar.

Picarro Inc., ein führender Anbieter von Spurengasanalysatoren, die in einer Vielzahl von Atmosphähren- und Emissionsüberwachungs-anwendungen zum Einsatz kommen, gab heute eine strategische Partnerschaft mit SOLSTEO, dem europäischen Marktführer für industrielle Sterilisation, bekannt. Durch die Partnerschaft stellen diese beiden Unternehmen Kunden in der gesamten EMEA-Region und in Südostasien einen One-Stop-Shop für marktführende Analysatoren zur Messung der Gaskonzentration von Ethylenoxid (EtO) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2973 311-1&h=4151737712&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3 D2973311-1%26h%3D1539167320%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%25 2F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2973311-2%2526h%253D679755779%2526u%253Dht tps%25253A%25252F%25252Fwww.picarro.com%25252Fproducts%25252Fg2910_gas_concentra tion_analyzer%2526a%253DEthylene%252BOxide%252B(EtO)%252Bgas%252Bconcentration%2 52Banalyzers%26a%3DAnalysatoren%2Bf%25C3%25BCr%2Bdie%2BGaskonzentration%2Bvon%2B Ethylenoxid%2B(EtO)&a=Analysatoren+zur+Messung+der+Gaskonzentration+von+Ethyleno xid+(EtO)) , sowie leistungsstarke EtO-Sterilisationsgeräte (https://c212.net/c/ link/?t=0&l=de&o=2973311-1&h=4244903858&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3 Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2973311-1%26h%3D761711521%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.n et%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2973311-2%2526h%253D12 89720672%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.solsteo.com%25252Fen%25252Fequi pment%25252F%2526a%253Dhigh-performance%252BEtO%252Bsterilization%252Bequipment% 26a%3Dleistungsstarke%2BEtO-Sterilisationsger%25C3%25A4te&a=leistungsstarke+EtO- Sterilisationsger%C3%A4te) , fachkundige Beratung, Schulung, Verkauf und Support zur Verfügung.

EtO ist eine wichtige Chemikalie, die sowohl in der Sterilisation von medizinischen Geräten, als auch als häufig angewandter Bestandteil bei der industriellen Produktion chemischer Komponenten verwendet wird. Es ist bekannt, daß es selbst bei niedrigen Konzentrationen erbgutverändernde Eigenschaften haben kann. Hinsichtlich der Auswirkungen einer Langzeit-Exposition auf Menschen bestehen große Bedenken und weltweit bewerten Aufsichtsbehörden derzeit die Expositionsgrenzwerte neu. Picarro- und SOLSTEO-Kunden werden in der Lage sein, sowohl EtO besser zu regulieren und zu überwachen, als auch gesetzliche Vorgaben einzuhalten, die die Arbeitssicherheit verbessern. Ausserdem können die Kunden ihre Umwelt- und Unternehmensverantwortung demonstrieren und dabei die Kosten ihrer Wartungsprozesse optimieren.

“Mit ihrer nachgewiesenen Expertise in der medizinischen EtO-Sterilisation ist SOLSTEO ein idealer Partner für Picarro”, sagte Joel Avrunin, Vizepräsident der Forschungsinstrumentgruppe bei Picarro. “Wir freuen uns mit ihnen zusammenzuarbeiten, um unsere marktführenden EtO-Gasanalysatoren in Sterilisationseinrichtungen auf der ganzen Welt einzuführen.”

“Picarro ist nicht nur in der Lage EtO in parts-per-trillion Konzentrationen (ppt) nachzuweisen, es handelt sich dabei auch um außerordentlich benutzungsfreundliche Gasanalysatoren”, sagte Jean-Baptiste Bonnet, Technischer Direktor bei SOLSTEO. “Die Kombination dieser hochempfindlichen Technologie mit unseren hochmodernen Sterilisationsgeräten wird es unseren Kunden ermöglichen EtO einfacher messen zu können, zu regulieren und eine Überschreitung von Grenzwerten zu verhindern.”

Für weitere Informationen siehe Video über diese Kooperation.

Picarro EtO-Analysatoren

Unter Verwendung der innovativen CRDS-Lasertechnologie (Cavity Ring-Down Spectroscopy) der neuesten Generation hat Picarro eine Familie von Gasanalysatoren entwickelt, die in der Lage sind, den EtO-Gehalt (C2H4O) in ppt Konzentrationen in Echtzeit (weniger als 2 Sekunden) zu messen – und dies ohne die Notwendigkeit einer chromatographischen Trennung oder Vorbehandlung. Diese Analysegeräte ermöglichen Dienstleistungsanbietern, Aufsichtsbehörden und industriellen Anwendern von EtO, wie z.B. medizinischen Sterilisationsfirmen, eine genaue und mühelose Messung und Überwachung von EtO Konzentrationen. Mit Hilfe dieser Technologie können Kunden die neuesten Vorschriften einhalten und die Gesundheit ihrer Angestellten und die Umwelt durch eine Minimierung der Exposition schützen. Außerdem können die Wartungskosten gesenkt werden, indem fehlerhafte Komponenten identifiziert werden und nur sie repariert oder ersetzt werden können, anstelle ganzer Systeme.

SOLSTEO EtO-Sterilisationslösungen

SOLSTEO bietet umfassende und maßgeschneiderte Lösungen zur EtO-Sterilisation an. Dank führender Ingenieurs- und Expertenteams entwirft das Unternehmen innovative, hochmoderne Industrieanlagen und bietet eine vollständige Palette damit verbundener Dienstleistungen an. CRISTALWARE CONNECT – das firmeneigene SCADA-System (Supervision Control And Data Acquisition) – ist in ganz Europa für seine hohe Zuverlässigkeit, Flexibilität und weitreichende Kompatibilität bekannt. Darüber hinaus ist Le HUB von SOLSTEO eine einfache und effiziente Extranet-Plattform, die weltweit elektronische Dienste anbietet, wie technischen Service, Software-Fernsteuerung und Beratung.

Informationen zu Picarro

Picarro ist ein führender Anbieter von Produktlösungen zur Messung von Treibhausgaskonzentrationen (THG), Spurengasen und stabilen Isotopen, die in vielen wissenschaftlichen und industriellen Anwendungen eingesetzt werden. Die Produktlösungen für industrielle Anwendungen reichen von mobiler Gaslecksuchtechnik für Erdgasunternehmen bis hin zur Spurengasanalyse in der Halbleiterfertigung und bei pharmazeutischen Isolatoren. Dienstleistungsanbieter, Aufsichtsbehörden und Wissenschaftler vertrauen darauf, daß unsere patentierte CRDS Technologie den Nachweis von Gasmolekülen im ppb Bereich oder besser ermöglicht.

Weitere Informationen finden Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=29733 11-1&h=3623779319&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D 2973311-1%26h%3D1897245517%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252 F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2973311-2%2526h%253D4006888804%2526u%253Dht tps%25253A%25252F%25252Fwww.picarro.com%25252F%2526a%253Dwww.picarro.com%26a%3Dw ww.picarro.com&a=www.picarro.com .

Informationen zu SOLSTEO

SOLSTEO entwirft, fertigt, installiert und wartet EtO-Sterilisationsgeräte (Sterilisatoren, Scrubber und katalytische Oxidationsgeräte). Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich und ist in der Tschechischen Republik registriert, von wo aus es sich um die Nachfrage aus Zentraleuropa kümmert.

Weitere Informationen finden Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=29733 11-1&h=3818004414&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D 2973311-1%26h%3D847641873%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F %253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2973311-2%2526h%253D2320988645%2526u%253Dhtt ps%25253A%25252F%25252Fwww.solsteo.com%25252F%2526a%253Dwww.solsteo.com%26a%3Dww w.solsteo.com&a=www.solsteo.com .

