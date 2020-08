Pickert mit IDOS beim SAP-Infotag? Integriertes CAQ 2020

QM-Lösungen von SAP und Partnern ? Besuchen Sie kostenlos Pickert virtuell auf dem SAP-Infotag ? Integriertes CAQ am Dienstag, den 15. September 2020 im Netz.

Erhalten Sie einen Überblick in das Qualitätsmanagement mit SAP? und wie IDOS seinen Kunden geholfen hat, ihr System effektiver zu nutzen.

Im Webinar am 15. September von?14:40 bis 15:20 Uhr?erfahren Sie von unserem QM-Experten Werner Maier anhand von Kundenbeispielen, wie Sie mit?IDOS?einfach Qualitätsdaten aus der Produktion in das QM-System von SAP? übernehmen und auswerten.?

Durch den Einsatz des Add-ons MIC/3, ist unseren Kunden ein direkter Anschluss von Messmitteln aller Art in der SAP? GUI möglich. Unsere Kunden sparen in der Regel bis zu 30 % Zeitaufwand ein und erhöhen die Prozesssicherheit in der Prüfdatenerfassung. Fehleingaben werden deutlich minimiert.

Mit den IDOS Subsystemen QM/3 und VIEW/3 können sie Messdaten einfach über die zertifizierte SAP? S/4HANA Schnittstelle QM-IDI übernehmen und auswerten, was z. B. zu einer übersichtlicheren und schnelleren Bearbeitung des SAP-Prüfloses führt. Dies ist sowohl Werker geführt, halbautomatisch als auch vollautomatisch Mittels Serverdienst möglich.

Mit Hilfe unserer integrierten Notbetriebsdatenbank kann auch ohne SAP?-Anbindung der Prüfbetrieb aufrechterhalten werden. Durch die Mehrsprachigkeit der Applikation kann der Anwender seine Sprachpräferenzen individuell auswählen. Ferner können alle Arten von Reports, Berichten, Zertifikaten oder Auswertungen auch in der Sprache des Kunden zur Verfügung gestellt werden.

Begeistert sind unsere Kunden über die einfache Übernahme mehrsprachiger Stammdaten direkt aus dem führenden SAP? ? eine mehrfache Stammdatenpflege entfällt!

Einige dieser Features und individuellen Lösungen zeigen wir Ihnen direkt im Einsatz bei unseren Kunden. Erleben Sie auch aus Kundensicht wie Pickert eine partnerschaftliche und schnelle Implementierung der Qualitätsmanagements – Lösung IDOS in SAP? S/4HANA gewährleisten kann.

Zur Anmeldung für unseren Vortrag gelangen Sie?hier.

Weitere allgemeine Informationen zum SAP CAQ-Infotag gibt es hier.

Wir ermöglichen unseren Kunden eine Null-Fehler-Produktion.

Wäre es nicht toll, wenn Produkte einfach funktionieren, ohne dass man darüber nachdenken muss? Wir helfen dabei, indem wir unseren Kunden eine Null-Fehler-Produktion ermöglichen – denn nur diese ist langfristig tragfähig und nachhaltig. Durch eine ganzheitliche Betrachtung von Qualität und Produktion wird eine Rundumsicht möglich, die Abhängigkeiten der Prozesse zueinander transparent macht und bekannte Fehler verhindert.

Pickert ist ein erfolgreicher, ISO-zertifizierter Softwarehersteller aus Pfinztal bei Karlsruhe. Das Familienunternehmen wurde 1981 gegründet und beschäftigt derzeit über 50 Mitarbeiter. Unsere über 380 Kunden mit über 215.000 Usern sind in 28 Ländern zuhause. Den internationalen Markt erschließen wir uns durch ein stabiles und langjähriges Partnernetzwerk. Pickert ist erster Ansprechpartner für KMU der Metall- und Kunststoffindustrie und darüber hinaus besonders spezialisiert auf die diskrete Fertigung. Seit Jahren engagieren wir uns in diversen Forschungsprojekten, Arbeitskreisen und Verbänden, um Themen wie Industrie 4.0 voranzutreiben.

Unsere Produktmarke IDOS bietet Lösungen für das Qualitätsmanagement mit SAP. Seit 1998 sind wir offizieller SAP Partner. Das durch SAP zertifizierte Subsystem QM/3 bietet einen praxisnahen Qualitätsarbeitsplatz zur Integration von Mess-, Prüf- und Laborsystemen sowie zur effizienten Steuerung von fertigungs- und labornahen Shop-Floor-Prozessen in der SAP-Prüfabwicklung. Mit SAP als übergeordnetem Planungs- und Steuerungssystem arbeitet QM/3 ausschließlich mit SAP Stammdaten und Prüfaufträgen – eine gesonderte Stammdatenpflege ist somit nicht erforderlich.

Unsere Produkte und Lösungen sind u. a. im Einsatz bei folgenden Kunden: Aptar, Auto-Kabel, Bosch, BASF, ContiTech, Fischerwerke, Fresenius-Kabi, Geberit, Gerresheimer, Gedia, HAWE Hydraulik, Parker, Richemont, Rimowa, RUAG, Stihl, Trumpf, Zeiss.