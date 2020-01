PiezzoListen? Lautsprecher von TDK sind nur 0,49 mm flach

Die PiezoListen? Lautsprecher von TDK (Vertrieb: GLYN) sind mit nur 0,49 mm Höhe die derzeit weltweit flachsten Lautsprecher.

Dank seiner geringen Abmessungen kann der PiezoListen? direkt an OLED- und LCD-Displays sowie an die Rückseite von Display-Panels aufgeklebt werden. Der Sound wird dadurch direkt vom Bildschirm abgegeben.

Damit lässt sich der Lautsprecher mühelos in bestehende Anwendungen ohne Schallöffnung integrieren. So sind flexible Akustiklösungen möglich, die keine Änderungen am äußeren Design erfordern. Die Lautsprecher eignen sich ideal für kommerzielle und medizinische Applikationen, einschließlich Fernseher, Surround-Sound-Systeme, Tablets, PCs, Smartphones und Automotive- Infotainmentsystemen und Audiosysteme.

PiezoListen? erzeugt seinen Klang in einem breiteren Frequenzbereich und mit einer höheren Ausgangsleistung im unteren Bereich als herkömmliche piezoelektrische Lautsprecher.

Der PHUA3030-049B als neustes Derivat der Serie erzielt mit einer Spannung von 24 Vpp einen Schalldruck von ca. 80 dB in einem Frequenzbereich von 400 Hz bis 20 kHz. Dabei arbeitet dieser Lautsprecher in einem Betriebstemperaturbereich von -10 bis 60°C.

Weitere Informationen zur TDK PiezoListen? Lautsprecher Serie sind bei Distributor GLYN auf Anfrage erhältlich.

