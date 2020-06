? PII/PHI-Suche&Schutz in Dark Data? Semi/un/strukturierte Daten, BLOB/CLOB, XML/JSON in relationaler oder in NoSQL-DB durchsuchen ? maskieren ?

Haben Sie Dark Data?

Bis zu 90% der gesammelten oder generierten Unternehmens- und Regierungsdaten bleiben in unstrukturierten Text- und Bilddateien, Dokumenten und NoSQL-DBs oder anderen so genannten Dark Data Repositories verborgen. Um das rechtliche, finanzielle und Reputationsrisiko der Offenlegung von persönlich identifizierbaren Informationen (PII) in diesen oft obskuren Quellen zu mindern und um Datenschutzgesetze wie das GDPR einzuhalten, benötigen Sie eine Möglichkeit, die PII in diesen Quellen schnell zu lokalisieren und zu sichern.

Von den Herstellern der preisgekrönten IRI FieldShield (Datenmaskierung von strukturierten Datenquellen) und CellShield (Datenmaskierung von Microsoft Excel?) Software und beides integriert in der IRI Voracity Plattform kommt IRI DarkShield, ein kompatibles neues Produkt für die Erkennung, Bereitstellung, De-Identifizierung und Detaillierung von PII und anderen sensiblen Daten in unstrukturierten Dateien.

IRI DarkShield stellt einen Durchbruch in den Bereichen unstrukturierte Datenmaskierungstechnologie, Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Erschwinglichkeit dar. DarkShield konsolidiert (plus Multi-Threads) die Suche, Extraktion, Korrektur und Berichterstattung von PII in verschiedenen Dateiformaten und Ordnern in Ihrem Netzwerk, oder in der Cloud. DarkShield kombiniert das Beste aus IRI-Datenmaskierung, bewährten Suchtechnologien und Eclipse? zu einer einzigen, benutzerfreundlichen Oberfläche, um alles auf einmal oder in geplanten Schritten auszuführen.

PII entdecken, ausliefern und löschen: Finden Sie sensible Daten in unstrukturierten Quellen mit Hilfe mehrerer Suchtechniken. Verwenden Sie die Suchergebnisse, um die PII gleichzeitig oder getrennt bereitzustellen, zu entfernen oder zu korrigieren, um den Bestimmungen des GDPR zur Übertragbarkeit, Löschung oder Berichtigung von Daten zu entsprechen.

Lokaler oder Cloud-Schutz: Ganz gleich, ob sich die PII auf Ihrem Desktop, in S3 oder an einem beliebigen Ort in Ihrem Netzwerk befinden, DarkShield sorgt für ihre Sicherheit. DarkShield findet und maskiert vertrauliche Informationen in mehreren unstrukturierten DB- und Dateiformaten in mehreren Silos, alles gleichzeitig.

Audit-bereite Berichte erzeugen: Abfragen und Anzeigen von DarkShield-Such- und -Behebungsergebnissen im integrierten, interaktiven Dashboard. Oder verwenden Sie IRI CoSort, BIRT oder Ihre RDB in Eclipse. Oder exportieren Sie die Protokolldaten und passen Sie die Informationsanzeige in SIEM-Tools wie Splunk ES an (siehe hier).

Hauptmerkmale:

PII Suche: Getrennt oder kombiniert – und speichert für Modifikation und Wiederverwendung – PII-Erkennungs-, Extraktions-, Redaktions- und Berichtsaufträge

Maskierungsfunktionen: Unterstützt mehrere Datenmaskierungsfunktionen, einschließlich Löschen (Ausradierung), Verschlüsseln, Hashing, Pseudonymisierung und Randomisierung

NER-Einträge finden: Nutzt Named-Entity Recognition (NER), Machine-Learning und Natural Language Processing, um benannte Entitäten im Kontext zu finden

Konsolidierte Suchanfragen: Ermöglicht die Kombination und Wiederverwendung von Nachschlagwert, Musterdefinition, Bounding Box und NER-Modellen, wodurch Suchvorgänge konsolidiert und Zeit gespart werden

Recht vergessen zu werden: Vereint multiples Recht vergessen zu werden und Datenübertragbarkeitsanforderungen in Such-/Fix-Operationen, die mit bestimmten oder aufgelisteten Namen übereinstimmen

Maximale Suche: Arbeitet über mehrere Laufwerke, Knoten und Threads hinweg und sorgt so für maximale Such- und Abhilfemaßnahmen in Bezug auf das Volumen

Gleicher Eclipse-Job: Arbeitet in der gleichen Eclipse-Jobdesign- und Metadatenumgebung mit IRI Voracity Datenverwaltung- und Management-Jobs

Lizenzierungsoptionen: Bietet kostengünstige Lizenzoptionen (Standalone, gebündelt oder kostenlos in IRI Voracity)

