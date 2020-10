PIM-Manager Lehrgang nachgefragt

Seit April bietet SDZeCOM den Zertifikatslehrgang ?PIM-Manager? an. Bereits über 70 Teilnehmer haben sich für den kostenlosen Lehrgang angemeldet. In 6 Online-Modulen sowie 2 Coaching-Modulen erhalten die Teilnehmer einen intensiven Einblick in die PIM-Welt.

Zum Einstieg geht es um die wichtigsten Begrifflichkeiten und Kernaufgaben eines Product Information Management Systems (kurz PIM). Im weiteren Verlauf lernen die Teilnehmer den Unterschied zwischen PIM und MDM kennen und erfahren, was bei der Auswahl des passenden Systems relevant ist. Im Modul ROI im Produktinformationsmanagement werden den Teilnehmern die positiven Auswirkungen von PIM auf den Unternehmenserfolg aufgezeigt. Bevor das Thema erfolgreiches Projektmanagement behandelt wird. Zum Abschluss erhalten die Teilnehmer noch Einblicke in verschiedene Software-Systeme. Parallel dazu steht den Teilnehmern ein Coach zur Verfügung, der aufkommende Fragen klärt und Tipps für die Umsetzung von PIM im Unternehmen gibt.

Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat und zahlreiche Unterlagen (Checkliste, Tipps, Whitepaper) um das Thema in den Unternehmen weiterzuführen.

Hier geht?s zur Anmeldeseite: www.sdzecom.de/lehrgang-pim-manager

Teilnehmerstimmen:

?Trotz meiner Vorkenntnisse hat mich dieses Coaching nochmal ein großes Stück nach vorne gebracht. Super Auffrischung des bereits ?vorhandenen Wissens.?

?Man lernt beim Coaching-Gespräch nochmal mehr Dinge, als in der Präsentation und in den Unterlagen stehen. Alles super verständlich erklärt!?

SDZeCOM ist im deutschsprachigen Raum führender Systemarchitekt und Systemintegrator auf dem Gebiet Product Information Management (PIM) und Master Data Management (MDM). Die Leistung reicht von der Auswahl und Einführung bis hin zur laufenden Betreuung und Ausbau der Systeme. SDZeCOM arbeitet mit verschiedenen Software-Unternehmen zusammen. Das Team verfügt über tiefgreifende Projekterfahrungen insbesondere in Bezug auf die Probleme bei der Einführung und Weiterentwicklung komplexer Systemumgebungen.

Weitere Systeme, wie Media Asset Management und Multi Language Management, werden ebenfalls seit vielen Jahren von SDZeCOM erfolgreich eingeführt und unterstreichen somit den ganzheitlichen Ansatz von Information Supply Chain Management (ISCM).

Wenn es um das Thema Printpublishing für Kataloge, Produktdatenblätter oder Preislisten geht, bietet SDZeCOM eine exzellente Bandbreite an Kompetenz.

Namhafte und internationale Kunden vertrauen auf das Know how von SDZeCOM. Seit 1995 wurde das Unternehmen mehrfach für innovative und komplexe Projekte ausgezeichnet. In 2015, 2017 und 2020 erhielt SDZeCOM den Innovationspreis-IT in der Kategorie Consulting, Wissensmanagement sowie IT-Services und steht damit in der IT-Bestenliste.