PINK Event Service realisiert Franchise-Jahrestagung für TUI

Virtuelle Messen gewinnen mehr und mehr an Bedeutung. Die meisten Messen wurden bereits abgesagt oder sind noch ungewiss. Um mit Kunden und Partnern im Dialog zu bleiben, entscheiden sich zunehmend mehr Unternehmen für die Durchführung einer virtuellen Messe.

Auch TUI entschied sich dafür, ihr jährlich stattfindendes Jahrestreffen der Franchisepartner nicht in Griechenland, sondern online unter dem Motto ?digital & persönlich? durchzuführen. Dazu holte sich TUI einen erfahrenen Profi ins Boot.

Die Veranstaltungsagentur PINK Event Service hat während des ersten Lockdowns im März die Zeit genutzt, um ihr Produkt-Portfolio gemäß den Bedürfnissen ihrer Kunden weiter auszubauen. Als erfahrener Dienstleister im Bereich Messen, Kongresse und Tagungen weiß PINK genau, worauf es bei einer Messe ankommt ? sowohl real als auch digital.

Das war genau das, was TUI für ihr Jahrestreffen suchte, um sowohl Tagung als auch Messe digital umzusetzen.

Am Vormittag des ersten Tages gab es spannende Vorträge, die live auf die von PINK erstellte Landingpage gestreamt wurden. Ab Nachmittag öffnete die virtuelle Reisemesse ihre Pforten für die Franchisepartner von TUI. Auf der Messe informierten Reise-Unternehmen wie Robinson, AIDA oder Hapag Lloyd auf ihren Messeständen die Besucher per Chat oder Video-Chat.

Das Messe-Café wurde rege genutzt, um sich auch in größerer Runde mit Kollegen anderer Unternehmen über fachliche Themen auszutauschen. Per Mausklick war es ganz einfach, einer Gesprächsrunde beizutreten und alle Gesprächspartner per Videochat zu sehen.

Am zweiten Tag gab es dann zahlreiche Workshops, unter denen die Franchise-Partner wählen konnten.

PINK Event Service war als Full-Service-Dienstleister beauftragt und somit verantwortlich für das Grafik-Design des Messegeländes und der Stände, die Einrichtung eines Webshops für Messestände, das Rendering und die Einrichtung aller Räume, Kamera- und Regie, Live-Streaming und 1st-Level-Support während der Veranstaltungstage.

?Das war eine rundum gelungene Veranstaltung?, sagt Melanie Al-Deen, Leitung Marketing und Vertrieb bei PINK Event Service. ?Jetzt freuen wir uns auf das nächste Projekt ? die Weiterbildungsmesse KOMPENEX. Gemeinsam mit dem Regionalbüro Baden-Württemberg konzipieren wir die Messe für berufliche Weiterbildung mit 4 verschiedenen Themenhallen, in denen zahlreiche Unternehmen über die Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung informieren.?