PINOVA Capital beteiligt sich an Raynet – Partnerschaft mit gemeinsamem Fokus auf Wachstum und Innovation

Die Raynet GmbH (?Raynet?), der global agierende Softwarehersteller mit marktführenden Lösungen und IT-Dienstleister im Bereich des Enterprise Software Managements mit Hauptsitz in Paderborn, geht mit PINOVA Capital (?PINOVA?) als partnerschaftlichen Investor auf Wachstumskurs. PINOVA Capital ist eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft, die in stark wachsende Technologieunternehmen im deutschsprachigen Raum investiert. Der am Montag in Frankfurt vollzogene Deal befähigt Raynet, ihre hochklassigen Lösungen und Produkte und das außerordentlich starke Dienstleistungsangebot für Interessenten und Kunden nun mit höchster Durchschlagskraft dem Markt bereitzustellen und das internationale Wachstum weiter voranzutreiben.

Als innovativer Branchenprimus in den Bereichen Technology Asset Inventory, Software Packaging und Unified Endpoint Management beginnt für Raynet mit dieser Partnerschaft eine neue Ära. Eine Ära, in der nach fundierter Entwicklung von Best-of-breed-Produkten und deren Platzierung im Markt aus einer gefestigten Marktposition heraus nun konsequent eine ambitionierte Wachstumsstrategie umgesetzt wird.

?Gemeinsam mit PINOVA werden unsere zukunftsorientierten Lösungen den Markt nicht nur verändern, sondern geradezu revolutionieren. Den Vorsprung, den wir insbesondere im Bereich Technology Asset Inventory und Software Packaging gegenüber anderen Herstellern in diesem Umfeld erlangt haben, wollen wir nutzen und die Technologie als weltweiten Standard für alle Enterprise-Kunden und Service Provider etablieren.?, so Ragip Aydin, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Raynet.

Im Fokus der strategischen Ausrichtung nimmt neben der Produktweiterentwicklung auch die Internationalisierung und Expansion weltweit deutlich Gestalt an. So wird sich Raynet zusätzlich zu dem Ausbau des Europäischen Marktes auf die Unternehmensstandorte in Tokio (Japan) und Istanbul (Türkei) konzentrieren und auch die Präsenz in den USA mit tatkräftiger Unterstützung von PINOVA erweitern.

?Seit der Gründung hat Ragip Aydin sein Unternehmen Raynet zum Technologieführer im Bereich Application Lifecycle Management ausgebaut und auf einen nachhaltigen Wachstumspfad gebracht. Dieses Wachstum wollen wir partnerschaftlich mit Ragip Aydin und seinem Team fortführen und Raynet als international agierenden Software Vendor und Managed Service Provider mit besonderem Fokus auf den Technology Asset Inventory- und Software Packaging-Bereich weiterentwickeln.?, ergänzt Joern Pelzer, Partner der PINOVA Capital.

PINOVA hat sich die Expertise und das Know-How des Geschäftsführers und des Teams, welche den Unternehmenserfolg mitgestaltet haben, auch weiterhin gesichert. Ragip Aydin führt seine Aufgaben bei Raynet auch nach Abschluss der Transaktion als Geschäftsführer fort und bleibt dem Unternehmen als signifikanter Gesellschafter erhalten: ?Wir freuen uns sehr, mit PINOVA den richtigen Partner an unserer Seite gefunden zu haben, der unsere Potenziale erkannt hat, unsere Visionen mit uns teilt und mit uns gemeinsam das Unternehmen weiterentwickeln und das Wachstum vorantreiben wird. Durch die neue Partnerschaft wird die Bedeutung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter zunehmen: Sie werden die Möglichkeit erhalten, an der erfolgreichen Zukunft von Raynet teilzuhaben.?

Über PINOVA

PINOVA Capital ist eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft, die in stark wachsende Technologieunternehmen im deutschsprachigen Raum investiert. PINOVA Capital fokussiert sich auf mittelständische Unternehmen mit Umsätzen zwischen ?10 Mio. und ?75 Mio. in den Bereichen Industrial Technology und Information Technology, die sich durch deutliche Wachstumspotenziale, nachhaltige Wettbewerbsvorteile und eine starke Marktposition in ihrer Nische auszeichnen.

Raynet ist ein global agierender Softwarehersteller mit marktführenden Lösungen und Managed Service Provider im Bereich des Enterprise Software Managements. Der Mission „Discover to manage“ folgend, bietet Raynet dem Markt einzigartige Produkte, die alle Technologien abdecken.

Neben der Zentrale in Paderborn unterhält Raynet weitere Niederlassungen in Deutschland, USA, Polen und UK. Mit mehr als 100 hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Raynet mit ihrem Portfolio seit 1999 namhafte Kunden und Partner weltweit bei ihren Projekten – von Technology Asset Inventory und Software Asset Management über Software Packaging und Workflow Management hin zu Unified Endpoint Management.

Darüber hinaus unterhält Raynet starke Partnerschaften mit den führenden Unternehmen in dieser Branche. Raynet-Produkte sind einzigartig in Design und Funktionalität. Ihre Entwicklung wird hochgradig durch Kunden und Partner mitbestimmt, die eine wichtige Rolle in der Produktoptimierung spielen und der Hauptgrund dafür sind, dass diese immer eine Spitzenposition einnehmen.

Ob ein neues SAM-Projekt aufgesetzt oder ein Deployment-Tool eingeführt, eine Paketierungsfabrik geplant oder eine Migration durchgeführt werden soll – Raynet ist stets der Best-of-Breed-Partner rundum Produkte, Services und Lösungen des Application Lifecycle Managements für Enterprises.

Weitere Informationen: www.raynet.de