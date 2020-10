Pitzek GMP Consulting GmbH weiter im Wachstum

Im April 2020 hatten wir Sie über verschiedene Erweiterungen und Umstrukturieren in unserem Unternehmen informiert. Im Zuge weiterer Entwicklungen stellt sich Joachim Fischer seit 01.09.2020 seiner neuen Herausforderung als Geschäftsfeldleiter der Niederlassung Nord-Ost von Berlin aus und wird den Standort weiter ausbauen. Somit sind wir für unsere Projekte im Norden und Osten gut aufgestellt und näher bei Ihnen.

Herr Fischer besitzt umfassende Kenntnisse in der pharmazeutischen Verfahrenstechnik. Als Leiter der Produktion bzw. des Bereiches ?Sterile Verpackung? kam er 2017 zu Pitzek GMP Consulting und kümmert sich seitdem intensiv um die Weiterentwicklung der Engineering-Projekte, vom Concept Engineering, über die Inbetriebnahme bis hin zum After Sales. Joachim Fischer übergibt somit die Gesamt- technische Leitung seinem Kollegen Dirk Leutz in Neustadt an der Wstr., der sich gleichzeitig in seiner neuen Tätigkeit als Gruppenleiter engagiert.

Kontakt mobil:

Tel.: +49 151 679 492 39

joachim.fischer@pitzek-consulting.de

Herr Leutz übernimmt schon nach kurzer Zeit bei Pitzek die Position des Gesamttechnischen Leiters und engagiert sich gleichzeitig als Gruppenleiter. Er ist somit einer der Hauptansprechpartner rund um alle pharmazeutischen Engineering Projekte.

Nach seiner Ausbildung als Brauer und Mälzer hat Dirk Leutz Lebensmitteltechnologie studiert. Seine Karriere begann bei der Krones AG. Dort hatte er die ersten Berührungspunkte zur Aseptik. Er übernahm nach ein paar Karrierestufen die fachliche und personelle Leitung eines großen Teams und kam als Abteilungsleiter im internationalen Anlagenbau der Getränkeindustrie 2019 an Bord der Pitzek GMP Consulting GmbH. Er liebt von Anfang an die gelebte Firmenphilosophie von Pitzek GMP Consulting und etablierte sich rasch.

Kontakt mobil:

Tel.: +49 151 725 035 84

dirk.leutz@pitzek-consulting.de

Seit 01.07.2020 erreichte die junge Mitarbeiterin Eva Boller den nächsten Schritt Ihrer Karriereleiter bei Pitzek GMP Consulting und übernahm ebenfalls die Position als zweite Gruppenleiterin.

Schon während ihres Ingenieurstudiums der Biotechnologie/ Biopharmazeutischen Technologie faszinierte sie die Anlagen- und Prozesstechnik und insbesondere die dazugehörige Qualifizierung und Validierung. 2016 fand sie ihren zweiten beruflichen Einstieg als Ingenieurin GMP Compliance bei Pitzek und geht seitdem die Karriereleiter steil bergauf. Ihr spezialisiertes Pharma-Studium, ihre profunden Kenntnisse der GMP-Regularien sowie ihre Kenntnisse in den Bereichen Qualifizierung und Validierung machen sie zum GMP-Expert und zur Hauptansprechpartnerin für unsere Kunden im Bereich Qualifizierung/Validierung.

Kontakt mobil:

Tel.: +49 151 27006023

eva.boller@pitzek-consulting.de

ZUSÄTZLICHES WISSEN WIRD FÜR SIE DURCH UNSERE NEUE STRUKTUR SUBJECT MATTER EXPERTS GEBÜNDELT!