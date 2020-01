PKV-Atlas NRW: Privatpatienten sichern Praxen auf dem Land

Ein niedergelassener Arzt in Nordrhein-Westfalen erzielt im

Schnitt jährlich 60.500 Euro Mehrumsatz mit Privatpatienten, bundesweit sind es

nur 51.200 Euro. Das geht aus dem noch unveröffentlichten NRW-Regionalatlas des

Verbands der Privaten Krankenversicherung (PKV) hervor, der der Düsseldorfer

“Rheinischen Post” (Samstag) vorliegt. Dabei sind die regionalen Unterschiede

groß: Spitzenreiter in NRW ist Coesfeld mit einem durchschnittlichen Mehrumsatz

von 108.333 Euro je Arzt und Jahr, gefolgt vom Rhein-Sieg-Kreis mit 98.048 Euro.

Am unteren Ende liegen Leverkusen mit 32.646 Euro und Düsseldorf mit

37.359 Euro. Ein Kölner Arzt kommt im Schnitt auf 40.856 Euro, in Gelsenkirchen

sind es 49.265 Euro. Laut den PKV-Experten spielen dabei drei Faktoren eine

Rolle: der Anteil der Privatpatienten, ihr Durchschnittsalter und das

Kostenniveau in der Region. Verglichen wurde die Vergütung in 53 kreisfreien

Städten und Landkreisen von NRW. Am 30. Januar will der PKV-Verband den Atlas

vorstellen. “Privatversicherte tragen gerade auch in ländlichen Regionen

überproportional zum Fortbestand der Arztpraxen bei”, sagte Florian Reuther,

Direktor des PKV-Verbands, der Redaktion. Eine Einheitsversicherung für alle

würde zu keiner besseren Verteilung der Ärzte führen. “Wer die Mehrumsätze der

Privatpatienten streicht, gefährdet die medizinische Versorgung auf dem Land

noch stärker als in Städten.”

