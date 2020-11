Plan B muss her-

Die Corona-Pandemie hat massive Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt: In vielen Branchen werden Neueinstellungen aktuell nur bedingt vorgenommen, Zeitverträge nicht verlängert und Auszubildende oft nicht übernommen. Die DAA Hamburg hat ein neues Angebot entwickelt, das sich an diejenigen richtet, die ihren Job verloren haben oder sich zukünftig umorientieren müssen oder wollen. ?Coworking-Bewerberoffice? bietet eine an den Bedürfnissen der Teilnehmer*innen orientiertes (Coaching-)Angebot mit unterschiedlichen Modulen. Es richtet sich an alle Berufsfelder. Besonderes Highlight ist der Coworking Space: Ziel ist, dass die Teilnehmer*innen dort voneinander profitieren, indem sie ihre Erfahrungen aus unterschiedlichen Branchen teilen und Denkanstöße austauschen.

Von Individueller Karriereberatung, über Selbstmarketing und Selbstvermarktung bis hin zur Online-Bewerbung: Was sind meine beruflichen Ziele? Was kann ich eigentlich? Worauf muss ich bei einer Online-Bewerbung achten? Und habe ich eine virtuelle Identität? Diese und viele weitere Fragen klären wir gemeinsam mit praxiserprobten Coaches. Die Module sind in Form von Workshops und Einzelcoachings durchführbar und können im Online oder Präsenz-Format absolviert werden, welches die Flexibilität noch einmal erhöht. Teilnehmen kann, wer über eine abgeschlossene Berufsausbildung sowie mehrere Jahre Berufserfahrung verfügt. Unter den notwendigen Voraussetzungen kann das Angebot staatlich gefördert werden.

Die Deutsche Angestellten-Akademie (DAA) gehört zu den größten Weiterbildungsunternehmen der Bundesrepublik Deutschland. Mit mehr als 2700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 300 Kundenzentren ist sie seit über 60 Jahren flächendeckend in allen Regionen des Landes vertreten. Zu Ihren Dienstleistungen zählen Fortbildungen für Berufstätige gleichermaßen wie Umschulungen und Weiterbildungskurse für Arbeitsuchende und Rehabilitanden. Mehr als 6 Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben bisher durch DAA- Kurse ihre beruflichen Perspektiven verbessert.

Weiterführende Informationen:: www.daa.de, Tel. 040 35094-163