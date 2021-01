Plant&Co. meldet Rekordverkäufe bei den Frühstückscerealien von Holy Crap



Die Frühstückscerealien von Holy Crap hatten 2020 trotz der wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie ein herausragendes Jahr

Toronto, Ontario – 14. Januar 2021 – Plant&Co. Ltd. (CSE: VEGN) (FWB: VGP) (OTCPK: VGANF) (Plant&Co. oder das Unternehmen), ein vertikal integriertes Unternehmen mit Fokus auf den Gesundheits- und Wellness-Sektor, freut sich, die Geschäftszahlen seines Fusionsziels Holy Crap Brands Inc. (Holy Crap) zu melden; in den jüngsten Pressemitteilungen (26. November 2020 und 7. Januar 2021) wurde bereits von der verbindlichen Fusionsvereinbarung berichtet, nach welcher eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens (Subco) mit Holy Crap fusioniert, um einen neuen Unternehmensbereich bilden, der sich auf die Entwicklung innovativer Marken und Produkte konzentriert, die das Ziel haben, die Lebensqualität durch hochwertige pflanzliche Zutaten für mehr Darmgesundheit und Wohlbefinden zu verbessern.

Seit der Übernahme der Produktlinie gesunder Frühstückscerealien im Jahr 2019 stellte Holy Crap Frau Donna Reddy als President mit dem Auftrag ein, das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase zu führen. Frau Reddy, eine strategische und ergebnisorientierte Führungskraft in der Marketing- und Branding-Branche, hat die Frühstückscerealien-Marke Holy Crap neu belebt, die Vertriebskanäle erweitert und das Wachstum durch die Einführung einer neuen Verpackung sowie einer neuen Marketingstrategie angetrieben, um ein breiteres Publikum zu erreichen und den Umsatz zu steigern. Bei der Gesamtzahl der Cerealien-Packungen, die 2020 im Vergleich mit 2019, also dem Jahr der Berufung von Frau Reddy, verkauft wurden, konnte ein Zuwachs von 129 Prozent erzielt werden.

Wie bereits gemeldet, stieg der gesamte Online-Verkauf der ausgezeichneten Frühstückscerealien von Holy Crap im zweiten und dritten Quartal 2020 im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode um nahezu 60 Prozent. Im zweiten Halbjahr 2020 verzeichnete Holy Crap bei den Online-Erstkäufern einen Zuwachs von 95 Prozent. In den Kundenbewertungen wird betont, wie gut die Cerealien schmecken und wie sehr sie zur Darmgesundheit und zum allgemeinen Wohlbefinden beitragen; dadurch sind sie sehr attraktiv für gesundheitsbewusste Menschen, die sich pflanzliche, nährstoffreiche, gesunde Lebensmittel in Bioqualität wünschen.

Im Zuge unseres Übergangs in die letzte Phase der Fusion mit Holy Crap möchten wir Donna und ihr Team bei Holy Crap für ihren Erfolg im gesamten Jahr 2020 beglückwünschen, sagte Shawn Moniz, CEO von Plant&Co. Sogar COVID-19 konnte das Geschäft nicht bremsen, denn der Umsatz legte im Jahresvergleich zu. Wir gehen davon aus, dass sich der Wachstumskurs der Frühstückscerealien mit der neuen Verpackungs- und Marketing-Strategie fortsetzen wird.

Die Frühstückscerealien von Holy Crap sind ein hochwertiges Produkt, das gut schmeckt, die Verdauung unterstützt und dazu beiträgt, dass die Konsumenten sich rundum wohlfühlen. Die neuere Forschung bringt die Darmgesundheit mit einem gesunden Geist in Verbindung; die Kundenbewertungen zu Holy Crap bestätigen ebenfalls, dass die Frühstückscerealien des Unternehmens zur Gesundheit des Verdauungstrakts beitragen. Da viele Menschen ein empfindliches Verdauungssystem haben, hat Holy Crap die richtige Formulierung entwickelt, um den Darm zu aktivieren.

Heute bietet Holy Crap vier unterschiedliche Artikel, die sämtlich biozertifizierte, GVO-freie, koschere und glutenfreie Zutaten wie Hanfsamen, Buchweizen, Chiasamen und Haferflocken enthalten. Die wohlschmeckenden, nährstoffreichen Frühstückscerealien haben einen hohen Gehalt an essenziellen Amino- und Fettsäuren, viele Ballaststoffe und sind frei von den neun Hauptallergenen und von Zusatzstoffen, etwa Geschmacksstoffen, Konservierungsstoffen, Chemikalien, Farbstoffen, Salzen oder Ölen.

Holy Crap hat ein erfolgreiches Vertriebsmodell mit Zugang zu Großhändlern und engen Beziehungen mit der Initiative BuyBC und anderen Firmen in British Columbia aufgebaut. Heute sind die Produkte von Holy Crap in vielen bekannten Einzelhandelsgeschäften in Kanada erhältlich, so etwa bei Save-On-Foods, London Drugs, Whole Foods (West), Georgia Main, Natures Fare, Choices Market, Natures Emporium, Organic Garage, Big Carrot, Ambrosia, und demnächst in weiteren Geschäften! Das Unternehmen hat ferner eine treue Fangemeinde bei zahlreichen unabhängigen Lebensmittelhändlern der Westküste und erzielt in ganz Nordamerika Online-Umsätze über seine Website www.holycrap.com und www.amazon.ca.

Über Holy Crap Brands Inc.

Bei Holy Crap Brands ist es unsere Mission, Produkte zu kreieren, die durch ein innovatives Markendesign inspirieren und das Leben durch einfache, qualitativ hochwertige Zutaten verbessern, die letztendlich die Verbindung zwischen Darm und Geist fördern. Das Markenzeichen des Unternehmens – Holy Crap – ist ein Bio-Frühstücksmüsli für den Verbraucher von heute, der erwartet, dass sein Essen hart für ihn arbeitet. Unser köstliches Müsli hilft, einen gesunden Darm zu erhalten, der einen glücklichen Geist schafft. Zusätzliche Investment- oder Produktinformationen erhalten Sie unter www.holycrap.com.

Über Plant&Co. Brands Ltd.

Plant&Co. Brands (CSE: VEGN) (FWB: VGP) (OTCPK: VGANF) ist ein modernes Gesundheits- und Wellness-Unternehmen, das schmackhafte Lebensmittel auf pflanzlicher Basis entwickelt und vertreibt.

Nähere Informationen erhalten Sie über ir@plantandco.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.