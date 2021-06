Planview 2021 ist erneut in der Kategorie „Critical Capabilities for Enterprise Agile Planning Tools“ von Gartner? erfolgreich

Austin/Karlsruhe, 10. Juni 2021 – Planview? gab jetzt bekannt, dass das Unternehmen im Gartner-Bericht „Critical Capabilities for Enterprise Agile Planning (EAP) Tools“ für die Anwendungsfälle „Single Lean/Kanban Team“ (4.53/5) und „Project and Program Portfolio“ (4.42/5) die höchste Punktzahl erhalten hat. Dies ist das zweite Jahr in Folge, in dem Planview für den Anwendungsfall „Single Lean/Kanban Team“ die höchste Platzierung erreicht. Zugleich konnte Planview auch für den Anwendungsfall „Scaled Agile Framework? (SAFe?)“ erneut einen Platz unter den drei Besten sichern.

Die EAP-Lösung von Planview, bestehend aus Planview Enterprise One? und Planview LeanKit?, bietet Capabilitys für die Agile-Umsetzung im Team, das Agile-Programm-Management und das Lean-Portfoliomanagement, die Unternehmen bei ihrer Transformation hin zu mehr Unternehmensagilität unterstützen.

„Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie haben Unternehmen auf der ganzen Welt dazu veranlasst, neue Wege zu suchen, um schneller mehr Agilität zu erlangen. So haben Unternehmen die seit Langem angewendeten Agile-Methoden auf das ganze Unternehmen skaliert, um Innovationen schnell und effizient auf den Markt zu bringen“, sagte Patrick Tickle, Chief Product Officer bei Planview. „Dank der Führungsrolle von Planview im Bereich Portfolio- und Work-Management, vom Projektportfolio-Management bis hin zu Lean und Agile, sind wir der ideale Partner, um gemeinsam mit Ihnen für mehr Agilität im gesamten Unternehmen zu sorgen, unabhängig davon, in welcher Phase der Agile-Transformation Sie sich gerade befinden.“

Planview wurde vor Kurzem als Leader im Gartner Magic Quadrant for Enterprise Agile Planning Tools für das Jahr 2021 anerkannt. Der Gartner-Bericht „Critical Capabilities for Enterprise Agile Planning Tools“ für das Jahr 2021 untermauert dieses Ergebnis und enthält eine umfassende Analyse der Capabilitys einzelner Anbieter zur Unterstützung verschiedener Anwendungsfälle. Planview erzielte zudem in allen drei Anwendungsfällen des Gartner?-Berichts „Critical Capabilities for Strategic Portfolio Management“ für das Jahr 2021 die höchste Platzierung.

Gartner unterstützt keine der in seinen Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Serviceleistungen und empfiehlt Technologieanwendern nicht, sich auf die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder sonstigen Auszeichnungen zu beschränken. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinungen der Forschungsabteilung von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenfeststellungen verstanden werden. Gartner schließt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Haftung in Bezug auf diese Studie sowie jegliche Garantie der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck aus.

