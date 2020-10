Platz 1 für Deutschlands größten Maklerpool: Fond Finanz ist Maklers Liebling

Wie Die Auszeichnung ?Maklers Liebling? der procontra wurde 2020 zum siebenten Mal verliehen. Die Studie kürt die Lieblinge aus Sicht der Makler in den Einzelbereichen ?Maklerbetreuung?, ?Maklerpool und Verbund? sowie ?Spartenprodukte?. In der Kategorie ?Maklerpool und Verbund? standen die Kriterien Produkt- und Anbieterzugang, Zugang zu Vergleichsrechnern und die Reduzierung des administrativen Aufwands im Fokus. Bei all diesen Punkten wählten die Vermittler die Fonds Finanz auf den ersten Platz.

Das verflixte siebente Jahr ? 2020 ist ein Jahr der Hürden, aber auch gleichzeitig ein Jahr der Taten: Mit verschiedenen Sonderaktionen demonstrierte die Fonds Finanz ihren Maklern, welche Möglichkeiten ihnen in der ungewöhnlichen Zeit offen stehen, um ihre Kunden bestmöglich unterstützen zu können.

?Die Corona-Pandemie hat uns alle vor große Herausforderungen gestellt? erläutert Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz, und führt weiter aus: ?Es macht mich unglaublich stolz, dass wir bei unseren Vertriebspartnern auch in unruhigen Zeiten als starker Partner wahrgenommen werden. Wir freuen uns, dass unsere Arbeit und die vielen Sondermaßnahmen von unseren Maklern gesehen und geschätzt werden.?

Für Deutschlands größten Maklerpool ist die Auszeichnung ein wichtiger Gradmesser und wegweisend für die zukünftige Ausrichtung. Ausschlaggebend sind die Bewertungen der Vermittler. Daher ist der Award ein weiterer großer Ansporn für die Fonds Finanz.

Eine Übersicht der wichtigsten Auszeichnungen der Fonds Finanz finden Sie hier: https://www.fondsfinanz.de/auszeichnungen/