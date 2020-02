Platz für weiteres Wachstum: Novalnet AG bezieht neuen Firmensitz in Unterföhring

Der Payment-Service-Provider Novalnet hat zum 15. Februar 2020 ein größeres und modern ausgestattetes Bürogebäude in der Feringastraße 4 in 85774 Unterföhring bei München bezogen. Es bietet den Beschäftigten ein attraktives Arbeitsumfeld. Der Umzug von Ismaning in die neue Firmenzentrale war unumgänglich, da sich das Team der Novalnet AG in den vergangenen Jahren ständig vergrößert hat und die alten Büros zu klein geworden sind. Neben weitläufigeren und repräsentativen Geschäftsräumen waren besonders die unmittelbare Nähe zu München, den öffentlichen Verkehrsmitteln und vielfältige Einkaufsmöglichkeiten vor Ort ausschlaggebend für die Wahl des neuen Firmensitzes.

Die neuen Räumlichkeiten der Novalnet AG an der Stadtgrenze zu München-Oberföhring bieten nicht nur ausreichend viel Platz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der deutschen Zentrale des Full-Service-Zahlungsdienstleisters, sondern sind auch für weiteres personelles Wachstum ausgelegt. Das attraktive Bürokonzept mit kurzen Wegen stärkt die Teamarbeit, die in der Regel eine direkte Abstimmung mit allen Beteiligten erfordert, und fördert zugleich die Kommunikation zwischen den verschiedenen Geschäftsbereichen. Für Kunden und Geschäftspartner stehen nicht nur ein großer Empfangsbereich, sondern auch zwei moderne Meeting- und Gesprächsräume zur Verfügung.

Die Novalnet AG ist als führendes europäisches Zahlungsinstitut für professionelle elektronische Zahlungsabwicklung und durch ihre hohe kundenspezifische Flexibilität mittlerweile in den verschiedensten Branchen national und international erfolgreich tätig. Sie betreut E-Commerce-Kunden aus zahlreichen Ländern weltweit, darunter eine Vielzahl namhafter Firmen und Organisationen. Im Oktober 2019 erschien Novalnet im renommierten FOCUS Business-Ranking der Wachstumschampions 2020, welches das Wirtschaftsmagazin jährlich in Zusammenarbeit mit dem Statistik- und Marktdatenportal Statista erhebt. Bereits 2017 war Novalnet mit dem Deloitte Technology Fast 50 Award als eines der 50 am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in Deutschland ausgezeichnet worden, gemessen am prozentualen Umsatzwachstum in den vier Jahren zuvor.

?Der Bezug der neuen Geschäftsräume in Unterföhring stellt einen weiteren Meilenstein in unserer erfolgreichen Firmengeschichte dar?, freut sich Christoph Drewes, Chief Business Development Officer bei Novalnet. ?Damit Novalnet noch weiter wachsen kann, war es für uns an der Zeit, mit dem Umzug die Weichen für die Zukunft zu stellen. Unsere neuen Räume sind hell, freundlich und sehr repräsentativ, so dass wir unsere Kunden in einem sehr angenehmen Umfeld empfangen können. Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten wir ein modernes und attraktives Arbeitsumfeld, in dem sie sich wohlfühlen und das die Zusammenarbeit und den Teamgeist fördert.? Trotz des Umzugs betont Drewes, dass die Rechenzentren der Novalnet AG bleiben, wo sie sind. Somit ist eine weiterhin störungsfreie Abwicklung aller Abläufe und Transaktionen über die Novalnet AG gewährleistet.

Die Novalnet AG, gegründet im Januar 2007, ist ein führendes europäisches Zahlungsinstitut für professionelle elektronische Zahlungsabwicklung. Payment-Service-Provider gibt es viele. Einen Full-Service-Payment-Provider wie Novalnet mit seinem einzigartigen Portfolio gibt es nur einmal. Dieses bietet alle gängigen Zahlungsarten mit allen nötigen Services komplett aus einer Hand: eine sichere Zahlungsabwicklung über Treuhandkonten der Novalnet AG, ein integriertes umfangreiches Risikomanagement zur Minimierung von Zahlungsausfällen und Betrug, eine automatisierte Rechnungsstellung, ein automatisiertes Debitoren- und Forderungsmanagement inkl. verschiedener Mahnstufen, kostenlosen und vollen technischen Support sowie zahlreiche Zusatzservices (z.B. umfangreiche Abonnement- und Mitgliederverwaltung, ein nützliches Affiliate-Programm etc.).

Der Vorteil für Online-Händler liegt in der Gesamtheit aller dieser vielfältigen Dienstleistungen unter einem Dach. Es bleibt ihnen erspart, mit unterschiedlichen Banken, Kreditkartenacquirern, Auskunfteien, Inkassounternehmen, Affiliate-Plattformen und Technologiepartnern (wie z.B. PCI) unzählige Verträge mit unterschiedlichen Laufzeiten und Gebühren abzuschließen. Bei Novalnet haben sie die Möglichkeit, mit nur einem Vertrag und nur einem direkten Ansprechpartner alle oben genannten Leistungen in Anspruch zu nehmen.