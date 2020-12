PM Tagung Donnerstag, 25. März 2021 – Basel (Schweiz)

Haben Sie auch genug von langweiligen, einschläfernden Projektmanagement-Tagungen zu Themen, die nicht mehr aktuell sind? Am Donnerstag, 25. März 2021 zeigen wir Ihnen, wie es auch anders geht. Wir veranstalten eine packende und spannende Tagung zum aktuellen Thema ?Waterfall vs. Agile?.

Um was geht es?

Wasserfall? Agile? Hybride? Welchen Ansatz sollten Sie für Ihre?Projekte wählen??In der Projektwelt tobt seit geraumer Zeit eine Debatte zwischen der klassischen ?Wasserfallmethode? und der ?Agilen?Projektmethode?. Die agile Methode wird heute?von vielen Projektverantwortlichen bevorzugt, jedoch geniesst die klassische?Wasserfallmethode immer noch eine grosse Anziehungskraft im Projektalltag.

Vollgespickt mit Experten zum Thema, Gästen aus verschiedensten Branchen und jeder Menge Austausch haben wir Workshops organisiert, welche neue Massstäbe in Qualität setzen. Die Tagung findet im brandneuen Baloise-Park in Basel statt, ein weiteres absolutes Highlight unserer Tagung. Die Tagung wird von einem Profi aus der Medienwelt durch den Tag moderiert.

Anmeldungen können über unsere Homepage www.pmtagung2021.ch erfolgen. Wer sich für die Durchführung eines Workshops interessiert, hierfür hätten wir auch noch wenige Plätze zu vergeben. Kontakt: kontakt@pmtagung2021.ch

Die adensio GmbH unterstützt seit Jahren die Messe in Basel und darf auch im Jahr 2021 einen aktiven Beitrag leisten.

Unser Thema: Water falls agile ? agile falls down!

Können wir einfach so agil arbeiten oder braucht es mehr?

Agile Arbeitsweisen und Organisationsformen sind in vielen Fällen notwendig um der digitalen Transformation und der zunehmenden Geschwindigkeit und Gesamtkomplexität gerecht zu werden.Trotzdem passt agil nicht überall und weiterhin entsteht vielmals eine große Unzufriedenheit in Verbindung mit Performance-Verlusten bei der Einführung agiler Arbeitsmethoden.Und das, obwohl wir so viele Hoffnungen in die Agilität setzen.Gemeinsam erarbeiten wir uns die notwendigen Rahmenbedingungen für agiles Arbeiten. Insbesondere besprechen wir den notwendigen Mindset, die Werte , agile Arbeitsmethoden sowie ein neues Rollen- und Aufgabenverständnis und gehen kurz auf agile Modelle wie SAFe oder LESS ein.?Als Ergebnis nehmen Sie die wichtigsten Rahmenbedingungen für agiles Arbeiten und einen groben Fahrplan für die Einführung von agilen Arbeitsweisen mit.

Corona Hinweis: Sollte die Messe aufgrund der Pandemieauflagen nicht durchführbar sein bietet die adensio GmbH den Workshop am gleichen Termin 2x als Online-Workshop an.?

Die adensio GmbH ist eine Unternehmensberatung mit Schwerpunkt Projekt- und Portfoliomanagement. Mit den Erfolgsfaktoren MENSCHEN | METHODEN | PROZESSEN | SOFTWARE begleiten wir unsere Kunden ganzheitlich bei der Implementierung von strategischen und operativen Projektportfolio Prozessen und sorgen für eine nachhaltige und moderne Projektkultur.

Projekte erfolgreich Managen ist unsere Passion: Strategisches und operatives PPM, Lean PPM, Agiles PPM, Antizipatives PPM sind die Methoden von Heute und der Wettbewerbsvorteil der Zukunft.