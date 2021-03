pmOne Group und Acterys Software schließen strategische Partnerschaft

Die pmOne Group, Digitalisierungsspezialist und IT-Dienstleister, startet eine strategische Partnerschaft mit?Acterys?Software, um sein Lösungsangebot für den CFO-Bereich zu erweitern. Da die Acterys-Plattform auf Microsoft Azure arbeitet, ist sie eine ideale Ergänzung zu Power BI für Analytics und Reporting. Die Partnerschaft komplettiert das CPM-Portfolio der pmOne für Kunden, die eine Microsoft-Strategie verfolgen. Zudem erlaubt die offene Software-Architektur von Acterys eine Integration von Predictive-Analytics-Ansätzen, die im Fokus der Unternehmensentwicklung von pmOne stehen.

Finanzplattform-Ansatz für Digitalisierungsprozesse im CFO-Bereich

Finanzprozesse erfordern bei der Digitalisierung einen Plattform-Ansatz mit hohen Freiheitsgraden für den Fachbereich und flexibler Anpassung, wenn sich Rahmenbedingungen ändern. Da die Acterys-Software in der Cloud und on-premise betrieben werden kann, erfüllt sie diese Anforderungen optimal. Mit den vorgefertigten Modulen der Acterys-Plattform und Power BI gelingt eine schnelle Implementierung. Kunden profitieren von beschleunigten Finanzprozessen wie Reporting, Planung, Forecasting und Konsolidierung. Sie sind technisch für Data-Science- und Advanced-Analytics-Projekte gerüstet.

Gemeinsame Wurzeln und Ziele

pmOne und Acterys pflegen seit der Entstehung einer BI-Community vor mehr als 20 Jahren persönliche Beziehungen. Beide Unternehmen bringen Expertise und langjährige Erfahrung in das sogenannte ?Office of Finance? mit ein. Zudem identifiziert sich die pmOne Group gleichermaßen mit dem Ziel von Acterys, CFO-Organisationen bei Digitalisierungsoffensiven zu unterstützen. So bündeln die Unternehmen Erfahrungen, Kompetenzen und erweiterte technologische Möglichkeiten zur Verarbeitung von Big-Data für den Finanzbereich.

?Die Partnerschaft mit Acterys optimal perfekt zu unserer strategischen Ausrichtung als Plattformanbieter mit einem Full-Service-Ansatz für den CFO-Bereich. Damit können wir Kunden bestmöglich auf dem Weg zum Office of Finance 4.0 begleiten ? von der Auswahl, Konzeption und Umsetzung bis zum laufenden Betrieb. Zudem bekräftigen wir mit der Partnerschaft unsere Position bei Microsoft als langjährigen und mehrfach ausgezeichneten Lösungsanbieter?, so Stefan Gilmozzi,?CEO der pmOne?Group.

?Das exzellente Know-How zu Analyse- und Planungsprozessen sowie die langjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Implementierung komplexer BI-Projekte, gebündelt mit einer beeindruckenden Kundenbasis im deutschsprachigen Raum, definieren die pmOne als unseren idealen strategischen Partner zur Realisierung von CPM- und FP&A-Projekten mit Acterys. Darüber hinaus besticht pmOne durch eine außerordentliche Kompetenz in AI- und Data-Science-Technologien, die unseren Dynamic Planning & Analytics-Ansatz zur Transformation des Office of Finance mit der Acterys-Plattform perfekt ergänzt?, so Thomas Tucha, CEO Acterys D/A/CH.

Mehr Informationen zu Acterys: https://www.pmone.com/partner/acterys

Über Acterys

Acterys ist ein Produkt der FP & A Software Gesellschaft, Teil der FP & A-Gruppe mit Hauptsitz in Sydney / Australien und Tochtergesellschaften in den USA und Europa (neue Europazentrale in München wird im 2.Quartal 2021 eröffnet), zu der auch der Planungs- und Analyselösungsanbieter Managility gehört. Acterys entstand 2017 durch die Fusion von zwei separaten Produkten Clear Jelly (ERP, SaaS-Datenmodell und App-Automatisierung) und Agility Planning (Cloud-basierte Planung und Konsolidierung in Power BI und Excel integriert).

Die Mission des Unternehmens ist, Lösungen bereitzustellen, die umgehende Klarheit über die gegenwärtige und zukünftige Position des Unternehmens ermöglichen.

2007 gegründet und in München beheimatet, beschäftigt die pmOne Group heute rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Neben übergreifenden Key Solutions rund um Themen wie Data Plattform und Data Governance, Data Visualisation, Data Science und CPM zeichnet sich das Unternehmen durch fachliches, strategisches und technologisches Know-how auch im Bereich der Unternehmenssteuerung und Konzernkonsolidierung aus. Damit unterstützt pmOne gewinnbringend die zentralen Unternehmensbereiche wie Finanzen, Marketing & Sales, Produktion sowie Beschaffung und IT. So generiert pmOne einen maximalen Mehrwert und macht diesen für Kunden, Mitarbeiter und die Gesellschaft nutzbar. Die pmOne Group ist das erste Unternehmen im DACH-Raum sowie eines der ersten Unternehmen weltweit mit der Microsoft-Auszeichnung „Analytics on Microsoft Azure Advanced Specialization“.