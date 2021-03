Polen setzt auf Gold

Polen machte jüngst Schlagzeilen mit der Ankündigung rund 100 Tonnen Gold in den nächsten Jahren zu kaufen.

Notenbankchef Adam Glapinski will also die Goldreserven um zirka 44 Prozent aufstocken und das neue Gold auch in Polen lagern. Aktuell schlummern rund 229 Tonnen Gold im polnischen Eigentum. Noch 2019 lagerten große Teile der polnischen Goldbestände im Lager der Bank of England. In einer spektakulären Aktion wurden dann 8.000 Goldbarren, jeder 12,5 Kilogramm schwer, per Flugzeug zur Zentralbank nach Warschau geflogen.

Grund für die neuen Zukäufe sei, so Glapinski, ?die internationale Wahrnehmung des Landes und seine wirtschaftliche Stärke?. Beim jetzigen Goldpreis sind das etwa 5,5 Milliarden US-Dollar, die dafür berappt werden müssen. 20 Jahre kaufte Polen kein Gold, erst im Jahr 2018 wurde durch Polen wieder Gold zugekauft.

In den Jahren 2018 und 2019 erreichten die Goldkäufe der Zentralbanken Rekordhöhen. Kräftig zugekauft haben in den letzten Jahren vor allem Kasachstan und Usbekistan. Für dieses Jahr erwarten viele Analysten, dass die Zentralbanken Nettokäufer bleiben werden. Auch könnte das Niedrigzinsumfeld für steigende Goldkäufe der Zentralbanken sorgen. Prognosen bewahrheiten sich zwar nicht immer, aber oft werden die Trends getroffen. So könnte 2021 eine schwächere Nachfrage der Zentralbanken, aber eine hohe Investorennachfrage gegenüberstehen.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht.

