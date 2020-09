Politisch unsichere Phasen treiben Goldpreis weiter an

Über Zinserhöhungen spricht keiner mehr. Weitere Senkungen werden diskutiert. Die Schuldenberge der Staaten wachsen. Auch wird der US-Dollar schwächer und die amerikanischen US-Realzinsen gehen nach unten. Zusätzlich sorgen Unsicherheiten wie etwa die US-Wahl für weiteres Aufwärtspotenzial beim Preis des Edelmetalls.

Der Wahlkampf in den USA befindet sich nun in der heißen Phase. Bei der Betrachtung des Aktienmarktes in den vergangenen Wahlkampfperioden zeigt sich, dass im Gesamtjahr die Aktienkurse jeweils stark gestiegen sind. Wer dabei als Sieger hervorging, von welcher Partei, war dabei belanglos. Sollte Donald Trump als Verlierer aus dem Wahlkampf hervorgehen, besteht die Gefahr, dass er mit der Niederlage hadert, was dem amerikanischen Aktienmarkt eine Achterbahnfahrt bescheren könnte.

Bei den Edelmetallen rechnen auch viele Branchenkenner mit volatilen Preisen, aber insgesamt mit großen Chancen auf weitere Goldpreis-Höchststände.

Auch wenn sich die Wirtschaft seit April von der Corona-Pandemie erholt, wenn auch leider nicht in allen Berufsbereichen, so braucht die Wirtschaft immer noch Hilfe. Zudem hat die Welt mit steigenden Infektionszahlen zu kämpfen. Die Renditen an den Anleihemärkten werden also unten bleiben. Dadurch steigt die Attraktivität von Aktien. Besonders an Goldaktien kommt man nicht mehr vorbei.

Erwähnenswert unter den Goldgesellschaften sind beispielsweise Auryn Resources oder Filo Mining.

Auryn Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/mining-newsflash-mit-isoenergy-goldmining-und-auryn-resources/ – besitzt hochgradige Gold- und auch Kupferprojekte in Kanada und Peru. Anleger dürften von der geplanten Ausgliederung der Peru-Projekte in zwei neue Unternehmen, von der Übernahme von Eastmain Resources und der anstehenden Finanzierung profitieren.

Filo Mining – https://www.rohstoff-tv.com/play/mining-newsflash-mit-mawson-resources-filo-mining-und-tarachi-gold/ -, unter dem Vorsitz von Adam Lundin und Mitglied der Lundin-Unternehmensgruppe, entwickelt die Kupfer-Gold-Silber-Liegenschaft Filo del Sol, die an der Grenze zwischen Chile und Argentinien liegt. Hohe Mineralgehalte und oberflächennah, zeichnen das Projekt aus.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Auryn Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/auryn-resources-inc/ -) und Filo Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/filo-mining-corp/ -).

