Portégé X30L-G von dynabook: Das weltweit leichteste 13,3 Zoll* Notebook mit Intel® Core? Prozessor der 10

Top Ausstattung bei nur 870 Gramm** Gewicht

Ultrahelles, mattes Sharp IGZO FHD-Display mit 470 NIT

Viele Schnittstellen, sicher und nach strengem MIL-STD-810G Qualitätsstandard getestet

Leichtgewicht im Doppelpack: Die Dynabook Europe GmbH bringt die ultraleichte Portégé X30L-G-Reihe mit zwei verschiedenen Konfigurationsvarianten nach Deutschland. Der Portégé X30L-G-115 und Portégé X30L-G-10H verfügen über die neuesten Intel® Core? Prozessoren der 10. Generation und sind mit nur 870 Gramm** die perfekten Begleiter im mobilen Arbeitstag. Eine außergewöhnlich hohe Helligkeit von bis zu 470 NIT, auch bei schwierigen Lichtverhältnissen, bietet der entspiegelte 13,3 Zoll (33,8 cm) große IGZO-Bildschirm. Darüber hinaus überzeugt das Display mit einem geringen Stromverbrauch, was einen entscheidenden Teil zu der langen Akkulaufzeit von bis zu 14 Stunden 50 Minuten*** (modellabhängig) beiträgt. Die weltweit leichtesten, voll ausgestatteten 13,3 Zoll (33,8 cm)* Business-Notebooks mit Intel® Core? Prozessoren der 10. Generation sind in Deutschland ab März 2020 zu folgenden Preisen (jeweils UVP inkl. MwSt.) erhältlich:

Portégé X30L-G-10H: 1.439 Euro

[Intel® Core? i5-10210U, 8 GB DDR4 RAM, 256 GB PCIe SSD, entspiegeltes Full-HD 470 NIT Display, Wi-Fi 6]

Portégé X30L-G-115: 1.943 Euro

[Intel® Core? i7-10510U, 8 GB + 8 GB DDR4 RAM, 512 GB PCIe SSD, entspiegeltes Full-HD 470 NIT Display, Wi-Fi 6]

Leicht und leistungsstark

Die beiden ultraleichten Portégé X30L-G-Modelle bieten mit einem geringen Gewicht von nur 870 Gramm** die besten Voraussetzungen für den mobilen Geschäftsalltag. Dabei müssen anspruchsvolle Anwender nicht auf Hochleistung verzichten. Denn der Portégé X30L-G-115 verfügt über einen Intel® Core? i7-10510U (Portégé X30L-G-10H: Intel® Core? i5-10210U) Prozessor der 10. Generation, der das Gerät auch für leistungsintensive Arbeiten prädestiniert. In Kombination mit einem bis zu 16 GB großen DDR4 RAM Arbeitsspeicher und einer ultraschnellen M.2 PCIe SSD mit bis zu 512 GB kommen die neuen Notebooks nicht so schnell an ihre Grenzen. Bei Bedarf lässt sich der Arbeitsspeicher auf bis zu 24 GB erweitern. So lassen sich alle Microsoft-Anwendungen wie Outlook, Teams, Excel und PowerPoint mühelos parallel ausführen. Auch Videokonferenzen und Bildbearbeitungsprogramme laufen ruckelfrei.

Mit dynabook auf der sicheren Seite

Die dynabook Notebooks durchlaufen das strenge Testverfahren nach dem Militärstandard MIL-STD-810G. Darin enthalten sind Fall-, Temperatur-, Feuchtigkeits- und Staubtests, damit die Geräte auch den anspruchsvollsten Anforderungen standhalten. Zudem überzeugen die Business-Notebooks mit umfangreichen Funktionen für eine zuverlässige Datensicherheit. So verfügen die neuen Modelle über biometrische Methoden wie eine IR-Kamera zur Gesichtsauthentifizierung, die Windows Hello und Intel® Authenticate unterstützt, sowie über einen Fingerabdrucksensor. Darüber hinaus ist der Zugang zum Notebook durch Supervisor- und Benutzer-Passwörter geschützt. Weitere Sicherheitskomponenten, wie ein Trusted Platform Module 2.0 (TPM) und das von dynabook selbst entwickelte BIOS, bieten zusätzlichen Schutz vor Datendiebstahl.

Überall und immer verbunden

Das ultraleichte Design hat keinerlei Auswirkungen auf die Verbindungsvielfalt der Portégé X30L-G-Reihe. Mit nur einer einzigen Verbindung, dem USB-Typ-C?-Anschluss, lassen sich Daten übertragen und viele weitere Peripheriegeräte anschließen oder aufladen. Präsentationen teilen ist mühelos über den HDMI-Port in Originalgröße möglich. Daher ist auch kein Adapter für den Anschluss an einen Beamer nötig. Darüber hinaus verfügen die Notebooks über Bluetooth® 5.0 Intel® sowie über den neuesten Intel® 802.11ax (Wi-Fi 6) Standard für schnellere Übertragungsraten und höhere Bandbreiten. Eine Gigabit-LAN-Schnittstelle ist ebenfalls mit an Bord.

* Gemäß einer von Dynabook Inc. durchgeführten Erhebung unter 13 Zoll Notebooks mit Intel® Core? U Prozessoren der 10. Generation (Stand 27. Dezember 2019).

** Modellabhängig

*** MobileMark? 2014 mit Windows 10. Mobile Mark ist ein Trademark der Business Applications Performance.

Alle anderen hier erwähnten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Änderungen von Produktspezifikationen und Konfigurationen sowie Verfügbarkeit vorbehalten. Abweichungen des Produktdesigns und der Produktmerkmale sowie Abweichungen von den dargestellten Farben sind möglich. Irrtum vorbehalten.

Facts & Figures

Portégé X30L-G-115

Display: entspiegeltes 13,3 Zoll (33,8 cm) Full-HD Display, 470 NIT, Auflösung: 1.920 x 1.080

Betriebssystem: Windows 10 Pro 64-Bit

Prozessor: Intel® Core? i7-10510U (10. Generation)

Grafik: Intel® UHD Graphics

Solid State Drive: 512 GB M.2 PCIe

Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4 RAM (8 GB Onboard + 8 GB)

Konnektivität: Bluetooth® 5.0 Intel®, Dual Band Wireless LAN 802.11ax (Wi-Fi 6) Intel®, 1x RJ-45, 1x HDMI®-out (1080p), 1x Kopfhörer (Stereo) / Mikrofon Combo Anschluss, 1x USB 3.1 Typ-C? Gen 1 für Datentransfer, Stromversorgung und Display Port, 2x USB 3.0 (unterstützt Sleep-and-Charge Funktion), 1x Micro-SD? Kartenslot, 1x Bildschirmsensorgerät

Kamera: IR-Kamera mit Doppelmikrofon

Sound: Stereo-Lautsprecher

Tastatur: Schwarze Kacheltastatur mit Hintergrundbeleuchtung

Akkulaufzeit: bis zu 9 Stunden 45 Minuten***

Abmessungen und Gewicht: 308,8 x 211,6 x 17,9 mm, ab 870 g**

Farbe: Onyxblau

Reliability Guarantee

UVP inkl. MwSt.: 1.943 Euro

Seit mehr als 30 Jahren setzen die Notebooks und Technologien von Toshiba den Standard für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit. Jetzt mehrheitlich im Besitz des Sharp Konzerns, führt die Dynabook Inc. diese Tradition fort und bietet ihren Kunden und Partnern die Mehrwerte und Services, die sie zur Erreichung ihrer Ziele benötigen.

Weitere Informationen über dynabook erhalten Sie auf unserer Webseite oder unserem Blog. Besuchen Sie auch unsere Social-Media-Kanäle: Twitter, Xing und LinkedIn. Reprofähige Bilddaten erhalten Sie auf Anfrage bei Flutlicht.